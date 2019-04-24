Лучники из Бурятии завоевали медали Чемпионата России

Спортсмены из Бурятии Эрдэм Цыдыпов и Инна Степанова поднялись на пьедестал, завоевав соответственно серебряную и бронзовую медали соревнований.

В командном зачете женская сборная в составе Натальи Эрдыниевой, Виктории Будаевой, Анны Балсуковой завоевала бронзовую медаль Чемпионата России.

Отметим, что Чемпионат является важным этапом подготовки сборной команды России для участия в чемпионате мира, который пройдет с 3 по 9 июня в городе Хертогенбош. В Нидерландах будут разыграны квоты на Олимпийские игры-2020 года в Токио.

Поздравляем спортсменов, их наставников и РСШОР, СШОР №10, ЦСП, в которых воспитываются призеры Чемпионата России.