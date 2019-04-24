Сахалинец Вадим Бубнов стал призером всероссийских состязаний

Сахалинскую область представил Вадим Бубнов.

Островитянин выступал среди юниоров до 23 лет. С результатом 64,07м он занял третье место состязаний.

- Бронзой я не доволен. В разминке все было замечательно, но потом что-то пошло не так, наверное, эмоции. Будем дальше стараться, - отметил спортсмен.

Сегодня Вадим Бубнов готовится к следующим стартам. В середине июня он отправится в Калугу, чтобы выступить на Первенстве России по длинным метаниям.