Итоги муниципального этапа Президентских спортивных игр подвели в Южно-Сахалинске

В течение двух дней участники соревновались в личном и командном зачёте, чтобы пройти на областной этап, а после отправится защищать честь островного региона на всероссийских соревнованиях. Всего в борьбу вступило около 180 девушек и юношей из 9 школ областного центра. В первый день они померились силами в беге на 30 метров, метании мяча и эстафетах, сегодня им предстояло выявить сильнейших в забеге на 600 и 800 метров и заработать дополнительные очки для своей команды.

- Я уже второй раз выступаю за свою школу, для меня это большая ответственность, ведь нужно быть первым. На длинных дистанциях бегаю не очень, больше даются короткие. А вообще я занимаюсь футболом уже 7 лет. Это мне очень помогает здесь, - поделился на финише двенадцатилетний воспитанник школы №6 Алексей Подвигин.

А Максим Гороховский из СОШ №3 хоккеист, выступает за команду «Сахалинские акулы». Юноша первым пересёк финишную черту, а после рассказал о своей тактике.

- В самом начале я вырвался вперёд и не давал себя обогнать, ускорялся. В конце второго круга я стал бежать изо всех сил и в итоге стал первым. В победе был уверен. Мой девиз - всегда, везде и во всём быть лучше остальных, - подчеркнул Максим. - Очень хочу выступить на всероссийском этапе, но для этого нужно много тренироваться и стремиться побеждать.

Победителей и призёров муниципального этапа наградили кубками, медалями и грамотами. В эстафетном беге 4x100 метров среди мальчиков равных не было лицею №1, на втором месте школа №6, а на третьем – Восточная гимназия. В противостоянии прекрасной половины первыми стали воспитанницы гимназии №1, серебро взяли ученицы школы №8, а замкнули тройку лидеров представители СОШ №6.

В смешанной эстафете медали высшей пробы завоевали ученики школы №6, победу им уступила школа №8, а почётное третье место занял лицей №1.

Победителями командного зачёта третий год подряд стали атлеты СОШ №6, набрав 4329 очков. На второй строчке лицей №1 (3736), а на третьей – школа №22.

По словам представителя команды-победителя Натальи Сушко, дети дважды выигрывали региональный этап. Также участвовали в финале на России - в первый раз заняли 14 место, а в прошлом году - 12-е. При этом сахалинцы были в золотых призёрах всероссийских соревнований в смешанной эстафете, вторыми в эстафете среди мальчиков, а также серебряными призёрами в настольном теннисе и дважды поднимались на пьедестал почёта в дополнительных видах

- Наше кредо – работать и побеждать, что нам и удаётся. Стараемся растить детей не только, как хороших спортсменов, но и достойных людей. В первую очередь - это уважение в команде, каждый знает, что от него зависит многое на соревнованиях. Сплочённость в команде, переживание друг за друга, дружелюбный настрой - именно это и приводит нас к победе, – резюмировала Наталья Васильевна.

Подобные состязания проходят в эти дни во всех районах области. Региональный этап Президентских игр стартует 30 апреля.