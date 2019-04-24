Итоги муниципального этапа Президентских спортивных игр подвели в Южно-Сахалинске - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 09:59Сахалинская область

Итоги муниципального этапа Президентских спортивных игр подвели в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершился муниципальный этап Президентских спортивных игр.

В течение двух дней участники соревновались в личном и командном зачёте, чтобы пройти на областной этап, а после отправится защищать честь островного региона на всероссийских соревнованиях. Всего в борьбу вступило около 180 девушек и юношей из 9 школ областного центра. В первый день они померились силами в беге на 30 метров, метании мяча и эстафетах, сегодня им предстояло выявить сильнейших в забеге на 600 и 800 метров и заработать дополнительные очки для своей команды.

- Я уже второй раз выступаю за свою школу, для меня это большая ответственность, ведь нужно быть первым. На длинных дистанциях бегаю не очень, больше даются короткие. А вообще я занимаюсь футболом уже 7 лет. Это мне очень помогает здесь, - поделился на финише двенадцатилетний воспитанник школы №6 Алексей Подвигин.

А Максим Гороховский из СОШ №3 хоккеист, выступает за команду «Сахалинские акулы». Юноша первым пересёк финишную черту, а после рассказал о своей тактике.

- В самом начале я вырвался вперёд и не давал себя обогнать, ускорялся. В конце второго круга я стал бежать изо всех сил и в итоге стал первым. В победе был уверен. Мой девиз - всегда, везде и во всём быть лучше остальных, - подчеркнул Максим. - Очень хочу выступить на всероссийском этапе, но для этого нужно много тренироваться и стремиться побеждать.

Победителей и призёров муниципального этапа наградили кубками, медалями и грамотами. В эстафетном беге 4x100 метров среди мальчиков равных не было лицею №1, на втором месте школа №6, а на третьем – Восточная гимназия. В противостоянии прекрасной половины первыми стали воспитанницы гимназии №1, серебро взяли ученицы школы №8, а замкнули тройку лидеров представители СОШ №6.

В смешанной эстафете медали высшей пробы завоевали ученики школы №6, победу им уступила школа №8, а почётное третье место занял лицей №1.

Победителями командного зачёта третий год подряд стали атлеты СОШ №6, набрав 4329 очков. На второй строчке лицей №1 (3736), а на третьей – школа №22.

По словам представителя команды-победителя Натальи Сушко, дети дважды выигрывали региональный этап. Также участвовали в финале на России - в первый раз заняли 14 место, а в прошлом году - 12-е. При этом сахалинцы были в золотых призёрах всероссийских соревнований в смешанной эстафете, вторыми в эстафете среди мальчиков, а также серебряными призёрами в настольном теннисе и дважды поднимались на пьедестал почёта в дополнительных видах

- Наше кредо – работать и побеждать, что нам и удаётся. Стараемся растить детей не только, как хороших спортсменов, но и достойных людей. В первую очередь - это уважение в команде, каждый знает, что от него зависит многое на соревнованиях. Сплочённость в команде, переживание друг за друга, дружелюбный настрой - именно это и приводит нас к победе, – резюмировала Наталья Васильевна.

Подобные состязания проходят в эти дни во всех районах области. Региональный этап Президентских игр стартует 30 апреля.

21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
23/04 22:45Футбол
Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Повод для беспокойства – есть!Часто ли команда, лидировавшая в РПЛ за шесть туров до конца, в итоге теряла титул? Такие случаи были. Но параллели с нынешним положением «Зенита» проводятся с трудом.
23/04 12:00Футбол
Кто сотворит сенсацию на финише – ЦСКА или «Спартак»? Колонка Юрия ЦыбаневаСпособен ли чемпионат в оставшихся шести турах чем-то радикально удивить?
23/04 13:00Хоккей
«Хочу поговорить с Ильей». Что собирается сказать Ковальчуку его новый тренер?Ковальчук провел неудачный сезон, «Лос-Анджелес» – провальный. Команду встряхнули назначением Тодда Маклеллана, будущее Ильи пока неясно. Новый главный тренер ищет серьезного разговора с потускневшим Ковальчуком. Чем все закончится? 
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
23/04 16:00Хоккей
Овечкин и его «Вашингтон» вылетят из Кубка Стэнли? Как они оказались на краю пропасти?Команда Александра Овечкина рискует вылететь из Кубка Стэнли уже в первом раунде.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
23/04 07:30Хоккей
Овечкин снова начудил, Радулов вышел в следующий раунд. Это была жаркая ночь!Итоги дня НХЛ в обзоре «Советского спорта».
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
23/04 23:15Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
23/04 14:00Футбол
Владимир Быстров: Если брать глобально, зарплаты у футболистов маленькие. Эксклюзив, полная версия!Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России, бронзовый призер Евро-2008, который около часа отвечал на самые острые и актуальные вопросы. Получилось захватывающее интервью.
23/04 08:30Хоккей
Бойцовский клуб: Овечкин бьет финна и материт судей. Теперь его могут дисквалифицировать!У «Каролины» билась вся команда, у «Вашингтона» – один русский капитан. В итоге Ови не выдержал, сорвал свое зло на арбитрах и был удален до конца матча. Безнадежно проигранного – 2:5.
Новости
10:50 Футбол Парагвайский клуб расторг контракт с футболистом за нереализованный пенальти
10:44 Хоккей НХЛ определилась с тремя звездами дня
10:41 Футбол Канселу лайкнул комментарий в соцсети с призывом уволить Аллегри
10:37 Футбол Иванов рассудит матч 26-го тура «Краснодар» - ЦСКА
10:09 ММА Россиянин Шуляк проведет бой с китайским бойцом Жангом
09:50 Хоккей Брызгалов – о победе «Сан-Хосе» над «Вегасом»: Шекспиру завидно
09:38 Хоккей Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира
09:24 Хоккей Дарзиньш продлил контракт с рижским «Динамо»
09:21 Футбол Эрнесто Вальверде: Не так важно, где и когда «Барселона» завоюет титул
08:59 Теннис Светлана Кузнецова: Мне пришлось нелегко в матче с Буюкаксай
08:52 Баскетбол Бросок Лилларда с сиреной принес «Портленду» победу в серии над «Оклахомой» (видео)
08:35 Хоккей «Сан-Хосе» вырвал победу у «Вегаса» в решающем матче плей-офф, проигрывая 0:3
08:17 Футбол Мацей Рыбус: Думаю, дома «Ростов» будет более смелым
08:03 Баскетбол «Денвер» повел в серии с «Сан-Антонио»
07:31 Футбол Элвер Рахимич: Матч с «Анжи» очень важен для ЦСКА
07:14 Футбол «Ювентус» претендует на Коутиньо
07:08 Футбол Александр Мирзоян: У «Арсенала» очень крепкий коллектив, так что «Спартаку» будет непросто
07:02 Футбол Михаил Гершкович: Центральная оборона в «Краснодаре» оставляет желать лучшего
06:54 Футбол Погба сообщил партнерам по «Манчестер Юнайтед», что переходит в «Реал»
06:45 Баскетбол «Торонто» выиграл серию с «Орландо» и вышел в полуфинал Востока
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика