Вологодские тхэквондисты завоевали медали Первенства России - Советский спорт
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24 апреля 2019 09:59Вологодская область

Вологодские тхэквондисты завоевали медали Первенства России

В Казани проходило первенство России по тхэквондо ГТФ откуда вологодские спортсмены завоевали награды: Кирбитов Сергей - 2 золотых медали, Филенко Денис - серебряную медаль и бронзовую медаль, Комиссаров Александр - серебряную медаль.

Это был первый опыт таких крупных соревнований у наших спортсменов по тхэквондо ГТФ. Поздравляем тренера Попова Николая Владимировича.

Вторая Команда участвовала в всероссийском турнире в г.Санкт-Петербург по тхэквондо ВТФ. В первый день соревнований Рушманов Кирилл - бронзовая медаль, Дьяконова Софья - серебряная медаль. Молодцы. Впереди первенство России в Анапе.

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