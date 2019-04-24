Вологодские тхэквондисты завоевали медали Первенства России

Это был первый опыт таких крупных соревнований у наших спортсменов по тхэквондо ГТФ. Поздравляем тренера Попова Николая Владимировича.
Вторая Команда участвовала в всероссийском турнире в г.Санкт-Петербург по тхэквондо ВТФ. В первый день соревнований Рушманов Кирилл - бронзовая медаль, Дьяконова Софья - серебряная медаль. Молодцы. Впереди первенство России в Анапе.
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