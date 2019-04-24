Баскетболистки «Казаночки» стали серебряными призерами Суперлиги

Финальная серия, в которой встретились действующий чемпион и победитель регулярного сезона, оправдала свою афишу. В первой игре в Казани ростовская команда одержала вверх лишь в овертайме (80:82).
Ответный матч в Ростове-на-Дону получился не менее упорный. В первой половине встречи никто из соперников не мог перевесить чашу весов на свою сторону – стартовая четверть заканчивается в пользу «Ростов-Дон-ЮФУ» (22:21), во второй сильней «Казаночка» (18:19) и абсолютное равенство к большому перерыву (40:40).
Вторая половина начинается с натиска хозяек паркета, которые удачно действуют на обеих половинах площадки и доводят своё преимущество до 10 баллов. Третья четверть заканчивается со счётом 19:11 в пользу донской команды, через две минуты после начала четвёртой они лидируют 66:56. Казалось, что у «Казаночки» просто закончились силы и судьба матча предрешена. Но тут у татарстанской команды словно открывается «второе дыхание» и она делает мощный рывок – через четыре минуты игрового времени впереди уже «Казаночка» – 70:74.
Наставник хозяек Дмитрий Федосеев вынужден был взять тайм-аут и изыскивать дополнительные резервы у своей команды. После минутного перерыва «пантерам» удаётся вскоре настичь соперниц и выйти вперёд. Вернув себе лидерство в счёте, баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» его больше не упустили и в итоге одержали победу со счётом 85:78.
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