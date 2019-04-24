Теперь на родину муай-тая

Всего в чемпионате страны участие приняли более 400 спортсменов из 43 субъектов Российской Федерации. Бойцы Новосибирской области завоевали 5 медалей: 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые. Победителями стали Овсеп Асланян (в/к до 48 кг) и Максим Сульгин (в/к до 75кг), которые подтвердили статус сильнейших бойцов страны в своём весе. И Асланян, и Сульгин вошли в состав сборной России и теперь, второй год подряд, примут участие в чемпионате мира по тайскому боксу, который пройдёт в Бангкоке в июле 2019 года.
А сегодня, 24 апреля, с отличившимися спортсменами, их тренером и руководителями областной федерации тайского бокса и спортивной школы единоборств пообщался министр спорта и физической культуры Новосибирской области Сергей Ахапов. Кроме бойцов на встрече присутствовали старший тренер сборной области Игорь Петров, президент областной федерации Михаил Брызгалов и начальник отдела по спортивной подготовки школы единоборств Дмитрий Тропин.
– Это очень здорово, что вы завоевали сразу пять медалей, – начал встречу Сергей Ахапов. – Мы все поздравляем вас с этим успехом. Конечно, особые поздравления Овсепу и Максиму, которые вместе с титулом чемпионов страны добились право представлять России на чемпионате мира в Таиланде. Уверен, что и там вам будет способствовать успех. Медали чемпионата России – подтверждение того, работа федерации, школы идёт в правильном направлении. Мы совместными усилиями добились этого успеха. Но впереди ещё много работы.
На встрече новосибирские бойцы поделились своими впечатлениями о чемпионате страны и ближайшими задачами, среди которых приоритетной является подготовка к предстоящему чемпионату мира. А Сергей Ахапов вручил собравшимся «Благодарственные письма» министерства физической культуры и спорта Новосибирской области и пожелал дальнейших спортивных успехов.
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