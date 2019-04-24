Спортсмены из Приморья триумфально выступили на Первенстве России по кудо

В соревнованиях участвовало более 300 спортсмены со всей страны. Сборную Приморья представляли единоборцы из Владивостока, Уссурийска и Находки. По результатам турнира они выиграли шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали, а также заняли первое командное место.

Ежегодное Первенство страны проходило среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. В бескомпромиссных поединках на татами юные кудоисты продемонстрировали все свое мастерство. Приморским спортсменам пришлось противостоять сильнейшим соперникам – победителям отборочных соревнований в своих регионах и округах.

«Воспитанники нашей федерации в очередной раз доказали свою конкурентоспособность. Все ребята проявили лучшие бойцовские качества, волю к победе и командный дух. 11 медалей в личном первенстве и кубок за первое командное – заслуженные награды для самих спортсменов и их тренеров. На Дальнем Востоке растет достойная смена нашим чемпионам мира», - подчеркнул руководитель федерации кудо ДФО Александр Ясин.

Победителями Первенства России стали кудоисты из Уссурийска - Андрей Новиков (220 единиц, юниоры), Владислав Агафонов (230 единиц, юниоры), Леонид Маханов (свыше 250 единиц, юноши), спортсмены из Владивостока - Никита Ремезов (200 единиц, юноши), Ильяс Казимов (250 единиц, юноши), Данил Макогонов (250 единиц, юниоры).

Серебряные медали завоевали Сергей Малыгин (180 единиц, юноши, Находка) и Илья Морозов (190 единиц, юноши, Уссурийск).

Бронзовыми призерами стали - Данил Арапов (220 единиц, юноши, Находка), Павел Шатаев (270 единиц, юниоры, Владивосток) и Елизавета Пивовар из Владивостока среди девушек в коэффициенте свыше 200 единиц.

Кроме того, специальный приз за лучшую технику из рук президента Федерации кудо России Романа Анашкина получил Данил Макогонов.