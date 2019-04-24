В селе Высокая Гора пройдут Всероссийские соревнования по гиревому спорту «Мемориал Николая Жеребцов

В соревнованиях примут участие около 80 спортсменов из 8 команд: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Чувашская Республика, Тюменская область, Кировская область, Свердловская область и Санкт-Петербург.

Для справки

Николай Георгиевич Жеребцов – уроженец Республики Татарстан, выдающийся советский спортсмен по гиревому спорту и тяжелой атлетике. Николай Георгиевич является призером первой всесоюзной спартакиады, рекордсменом СССР и мира. Выступая в Казанском цирке, он в 1969 году получил звание Заслуженного артиста ТАССР.

Впервые соревнования по гиревому спорту на призы Николая Жеребцова прошли в 1982 году. Мемориал включен в календарный план мероприятий министерства спорта Российской Федерации. В рамках турнира спортсмены могут выполнить норматив для получения звания Мастер спорта.

Программа соревнований

25 апреля

10.00 – выступление мужчин в толчке ДЦ во всех весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг и свыше 85 кг;

13.00 – торжественное открытие соревнований;

13.30 – выступление женщин в рывке в весовых категориях 63 кг, свыше 63 кг;

16.00 – награждение победителей и призёров.

26 апреля

10.00 – выступление мужчин в двоеборье во всех весовых категориях: 63 кг,

68 кг, 73 кг, 85 кг и свыше 85 кг;

16.00 – выступление женщин в толчке ДЦ в весовых категориях: 63 кг, свыше 63 кг;

17.30 – награждение победителей и призёров, закрытие соревнований.