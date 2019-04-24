Серебряный волонтёр из Приморья научила сахалинцев игре военных лет - Советский спорт
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24 апреля 2019 12:40Приморский край

Серебряный волонтёр из Приморья научила сахалинцев игре военных лет

Серебряный волонтёр из Приморья Галина Желудкова встретилась с сахалинскими добровольцами.

Галина Дмитриевна приехала в островной регион в рамках проекта «Игры моего детства», с которым путешествует по стране уже шестой год. За это время она побывала в различных регионах России и близлежащих странах. Особенностью проекта является общение с молодёжью за игрой в «Уголки».

- Это не мастер-класс, а патриотическое воспитание подрастающего поколения. Я рассказываю студентам и школьникам о том, как люди жили в военное и послевоенное времена, и всё в процессе игры. Это встреча двух поколений, и не важно, кто победил, главное – это общение за игрой. Когда ветераны рассказывают о своём детстве, то волосы на голове становятся дыбом. Поэтому иногда хочется немного завуалировать эту тему, чтобы она напоминала не войну, а детство малое, не военное, - пояснила Галина Желудкова.

Многим, особенно молодёжи, «Уголки» не знакомы. Однако именно это игра пользовалась большой популярностью в годы Великой Отечественной войны. По словам Галины Дмитриевны, в неё играли, чтобы отвлечься от ужасов тех лет, а также выиграть кусочек сахара или хлеба.

Правила просты. Действия происходят на шахматной доске, хотя в военное время клетки рисовали углём на ткани, а вместо шашек использовали пуговицы. Подобные экземпляры Галина Дмитриевна привезла с собой. Именно на них и разворачивались обучающие игровые баталии в регионах, куда она приезжала. Фигуры расставляются по углам доски, задача противников – переправить шашки от своего угла в угол соперника.

Во время обучения гостья из Уссурийска рассказывала юным сахалинцам о себе и своей активной жизни. Поведать было о чём. Галина Желудкова родилась в 1951 году. За свою жизнь достигла высоких результатов в труде и спорте. Женщина является КМС по шашкам и лёгкой атлетике, перворазрядницей по настольному теннису и шахматам, ветераном спорта, обладателем памятной медали «Патриот России», знака отличия «Трудовая доблесть России», почётной грамоты законодательного собрания Приморского края «За добросовестный труд в сфере спортивного воспитания молодёжи и активную общественную деятельность». Двукратный победитель конкурса «Волонтёр года» в номинации «Лучший волонтёр серебряного возраста». Её проект «Я рада быть кому-то нужной» признан лучшим в 2017 году. Кроме того, Галина Дмитриевна является пятикратным победителем в номинации «Лучший спортсмен года». Будучи ещё и поэтессой, она сопровождала рассказ стихами.

Студентам занятие очень понравилось. Можно было прочесть по глазам, что они не прочь продолжить игру в «Уголки» в компании друзей. Также как и другие участники, впервые познакомившиеся с игрой, сахалинцы смогли оставить свою роспись на шахматных тканях, которые в дальнейшем отправятся в путь по другим регионам и городам.

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