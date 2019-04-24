В Улан-Удэ около 300 детей и взрослых обучились редким видам спорта

Мероприятие провела Федерация экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии в рамках своего проекта, выигравшего президентский грант.

В течение полугода более 70 детей и родителей осваивали новые для республики водные виды спорта, получили опыт безопасного поведения на воде. Занятия проходили в бассейне ФСК два раза в неделю.

На финальные старты вышли 30 мальчиков и девочек от 6 до 12 лет. Юные спортсмены должны были правильно стартовать, обойти буёк, используя навыки гребли, прохождения поворотов и разворотов. Учитывались скорость выполнения задания и правильность выполнения элементов.

Родители участников приняли активное участие в соревнованиях в качестве зрителей и помощников.

Гребле на каяках и сапсерфингу можно научиться быстро, утверждают в Федерации. Само снаряжение относительно доступно, поэтому этими видами спорта занимаются целыми семьями.

- Сегодня мы сделали задел на будущее. Возможно, из этих мальчишек и девчонок вырастут будущие чемпионы по водным видам спорта и мореходы, которые станут новой гордостью республики, - сообщила вице-президент Федерации Оксана Климова.

В Бурятии активно развивается массовый спорт, совершенствуется спортивная инфраструктура региона, отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

- В этом году в республике начнётся строительство Регионального центра по стрельбе из лука, спортивных площадок с искусственным покрытием в районах республики, стадиона в Кижингинском районе, выкуп здания Центра Гиревого спорта в Заиграевском районе, реконструкция здания детско-юношеской спортивной школы №18 «Золотой Дракон», - отметил министр.

Так, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным программа ускоренного развития Дальнего Востока предусматривает в 2019 году строительство, выкуп и реконструкцию в республике на средства единой дальневосточной субсидии 12 спортивных объектов.

Федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим» выиграла в 2018 году президентский грант в размере 2,9 млн рублей. Проект реализуется в три этапа.

На первом этапе было приобретено оборудование для занятий начального уровня по виндсерфингу, гребле на байдарках, сапсерфингу, каякингу, а также необходимый инвентарь для организации мероприятий в акватории и в полевой среде.

Этим летом также пройдут выездные школы по водным видам спорта в оздоровительных лагерях Улан-Удэ и пяти районов республики.

Завершится проект в августе уже ставшим традиционным фестивалем водных видов спорта «Байкальский ветер» на берегу Байкала.