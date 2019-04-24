Буинская команда стала чемпионом республики по мини-футболу

В соревновании за чемпионство боролись семь команд из Татарстана. Среди них – представители Нурлата, Бавлов, Тетюшей, Аксубаево, Джалиля, Менделеевска и Буинска.
По результатам первенства первого места удостоилась команда «Батыр» Буинского района, второй стала команда «Химик» из Менделеевска, третья ступень пьедестала покорилась команде «Джалилец» из поселка Джалиль.
Награждение проходило при участии руководителей комитета по мини-футболу, властей города, а также народного артиста РТ Раиля Садриева.
В ходе награждения были отмечены лучшие игроки первенства, в Буинской команде им стал Дамир Аглуллин.
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