Студенты КНИТУ-КАИ сдают Студзачет АССК России - Советский спорт
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24 апреля 2019 13:22Татарстан

Студенты КНИТУ-КАИ сдают Студзачет АССК России

22 апреля в КНИТУ-КАИ стартовал Студзачет АССК России, в рамках которого студенты вуза сдают нормативы: бег на 100 метров, прыжок в длину, подтягивания для юношей, отжимания для девушек, наклон вперёд и подъем туловища на пресс.

Студенты всех курсов будут сдавать нормативы на протяжении всей недели, а в первый день приняли участие 300 человек.

Во второй день сдачи студзачета АССК, присутствовали игроки Профессионального Регбийного клуба «Стрела» и девушки из регбийной команды «Зилант». Вместе со студентами они сдали все нормативы и узнали свой метаболический возраст, уровень воды в организме, количество мышц, жира и костную массу при помощи специального анализатора состава тела.

Абсолютно все игроки отметили важность регулярной сдачи студентами таких нормативов, ведь это отличная возможность для ребят следить за своим здоровьем, поддерживать себя в форме и приобщаться к здоровому образу жизни, а также поблагодарили за приглашение и возможность поучаствовать в таком масштабном мероприятии.

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