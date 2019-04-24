Студенты КНИТУ-КАИ сдают Студзачет АССК России

Студенты всех курсов будут сдавать нормативы на протяжении всей недели, а в первый день приняли участие 300 человек.
Во второй день сдачи студзачета АССК, присутствовали игроки Профессионального Регбийного клуба «Стрела» и девушки из регбийной команды «Зилант». Вместе со студентами они сдали все нормативы и узнали свой метаболический возраст, уровень воды в организме, количество мышц, жира и костную массу при помощи специального анализатора состава тела.
Абсолютно все игроки отметили важность регулярной сдачи студентами таких нормативов, ведь это отличная возможность для ребят следить за своим здоровьем, поддерживать себя в форме и приобщаться к здоровому образу жизни, а также поблагодарили за приглашение и возможность поучаствовать в таком масштабном мероприятии.
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