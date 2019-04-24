На Сахалине стали известны имена победителей турнира по боксу памяти Тороповых - Советский спорт
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24 апреля 2019 13:23Сахалинская область

На Сахалине стали известны имена победителей турнира по боксу памяти Тороповых

VIII традиционный открытый областной турнир по боксу памяти полного кавалера ордена Славы Николая Сергеевича Торопова и тренера-преподавателя Николая Николаевича Торопова прошёл в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Николая Мамыкина города Холмска.

На ринг вышло около 100 спортсменов 2001-2010 годов рождения. Медали турнира оспорили боксёры из Долинска, Макарова, Томари, Невельска, Шахтёрска, Корсакова, Холмска и Южно-Сахалинска.

Участники показали зрелищные и бескомпромиссные поединки. Так, по итогам упорной борьбы среди младших юношей (2009-2010 г.р.) победителями в своих весовых категориях стали Кирилл Стракашин (Долинск), Артур Эргашев (Холмск), Денис Лихачёв (Корсаков), Магомед Хасиябеков (Холмск), Сергей Саакян (Корсаков) и Даниил Стародубцев (Невельск).

Среди спортсменов постарше (2007-2008 г.р.) медали высшей пробы завоевали Антон Шатовкин (Томари), Евгений Со (Шахтёрск), Дмитрий Дымарчук (Южно-Сахалинск), Илья Юдин (Шахтёрск), Оскар Ким (Долинск), Ринчин Очиров (Южно-Сахалинск), Евгений Жатько (Шахтёрск), Захар Чичигоров (Корсаков), Самвел Саакян (Корсаков), Артём Писарев (Макаров) и Даниил Стародубцев (Невельск).

В категории «Средние юноши 2005-2006 г.р.» сильнейшими стали Сергей Васильев (Шахтёрск), Вадим Розенко (Южно-Сахалинск), Вадим Почекутов (Макаров), Бекназар Сейтбаев (Южно-Сахалинск), Артём Кафтайкин (Шахтёрск), Артур Батмен (Шахтёрск), Дмитрий Сидоров (Долинск), Евгений Медведев (Корсаков), Семён Иванов (Невельск) и Адам Аюбов (Макаров).

В противостоянии старших юношей (2003-2004 г.р.) равных не было Данилу Ощепкову (Южно-Сахалинск), Антону Милейко (Макаров), Игорю и Владимиру Четырко (Томари), Баишбек Уулу Жусупу (Южно-Сахалинск), Алексею Васильеву (Долинск) и Владимиру Терехову (Корсаков).

Константин Куборев (Невельск), Нурсултан Джумагулов (Корсаков) и Андрей Рудаков (Холмск) взяли золото среди юниоров (2001-2002 г.р.). Среди мужчин победу одержал Кирилл Королёв из Долинска, а среди представительниц прекрасной половины - Яна О из Корсакова.

Лучшим боксёром признан Баишбек Уулу Жусуп. Самым техничным спортсменом стал Алексей Васильев. Самый красивый бой показали Андрей Рудаков и невельчанин Максим Кропочев, а приз за волю к победе вручили Яне О. Лучшим тренером назван южносахалинец Александр Якушев, а лучшим судьёй – Степан Попов из Макарова.

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