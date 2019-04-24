Виталина Бацарашкина начала выступление на Кубке мира с «серебра»

Кубок мира по пулевой стрельбе проходит в эти дни в Пекине. В Китай съехались около 600 стрелков из 65-ти стран. Вице-чемпионка Олимпийскийх Игр 2016 года Виталина Бацарашкина стала второй в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Результат заслуженного мастера спорта из Омской области составил 240,6 балла. Первое место завоевала представительница Южной Кореи Ким Минджин (245 баллов), а бронзовая награда досталась Веронике Майор из Венгрии (220,5).
Соревнования в Пекине продлятся до 29 апреля. На сегодняшний день в медальном зачете сборная России занимает первое место. На счету россиян одна золотая и две серебряных награды. Следом идет сборная Южной Кореи (1-1-1), на третьей строчке – команда Чехии (1-0-0). Всего на этих состязаниях будут разыграны медали в 10-ти упражнениях и 17 олимпийских лицензий в Токио-2020.
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