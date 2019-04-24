Степан Кекин удачно метнул копье, а Наталья Карпова – диск

В Адлере завершились всероссийские соревнования по метаниям на призы Низамутдинова. Турнир собрал более 70-ти атлетов в различных возрастных категориях. Спортсмены стремились не только показать хорошие результаты, но и выполнить квалификационные нормативы на чемпионат мира в Дохе (27 сентября – 6 октября), перед юниорами стояла задача отобраться на европейские первенства для спортсменов до 20-ти лет (18-21 июля, Бурос, Швеция) и до 23-х лет (11-14 июля, Евле, Швеция).
Омскую область на соревнованиях в Адлере представляли спортсмены Центра спортивной подготовки Степан Кекин (до 20-ти лет) и Наталья Карпова (женщины).
Успешно выступил наш юниор – он занял первое место в метании копья, отправив снаряд на 52,48 метра. Ближайший преследователь нашего спортсмена уступил ему более 2-х метров. По оценке старшего тренера сборной России по метаниям Вадима Херсонцева, Степан Кекин «хорошо отработал соревнования».
Наталья Карпова замкнула тройку призеров в метании диска. Ее результат – 56,87 м. Чемпионкой стала Екатерина Строкова (61,39 м).
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