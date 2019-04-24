Омские ФОКи получили престижную премию

В столице 23 апреля в рамках форума «SPORTB2B EXPO&FORUM» состоялось вручение ежегодной всероссийской премии «SportsFacilities. Спортивные сооружения. Итоги года 2018». Победу в номинации «Лучший спортивный менеджмент» одержали омичи – Дирекция по управлению спортивными сооружениями, в структуру которой входят два физкультурно-оздоровительных комплекса нашего города, расположенные на улицах Конева и Дианова.

Для омских спорткомплексов это первая награда федерального уровня. Однако руководство и сотрудники обоих ФОКов уверяют, что постараются и дальше соответствовать самым высоким требованиям и радовать омичей отличным сервисом и комфортными условиями.