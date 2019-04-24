В Казани пройдет чемпионат России по художественной гимнастике в групповых упражнениях - Советский спорт
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24 апреля 2019 14:42Татарстан

В Казани пройдет чемпионат России по художественной гимнастике в групповых упражнениях

27 апреля в Казани стартует чемпионат России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. За победу в соревнованиях на ковре Центра гимнастики поборются более 40 команд из 39 регионов страны.

Расписание

27 апреля

12:00 –12:30 – открытие соревнований;

12:30-14:30 – 1 поток (15 команд) – многоборье – упражнения с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав;

14:30-14:45 – перерыв;

14:45-16:45 – 2 поток (15 команд) – многоборье – соревнования упражнения с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав;

16:45-17:00 – перерыв;

17:00-19:10 – 3 поток (16 команд) – многоборье - соревнования упражнения с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав.

28 апреля

12:00– финальные соревнования в отдельных видах;

12:00-12:30 – финал с 5 мячами;

12:30-13:00 – финал с 3 обручами + 2 парами булав;

13:15-13:30 – награждение победителей в многоборье и финалах.

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