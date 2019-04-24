В Казани пройдет чемпионат России по художественной гимнастике в групповых упражнениях

Расписание
27 апреля
12:00 –12:30 – открытие соревнований;
12:30-14:30 – 1 поток (15 команд) – многоборье – упражнения с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав;
14:30-14:45 – перерыв;
14:45-16:45 – 2 поток (15 команд) – многоборье – соревнования упражнения с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав;
16:45-17:00 – перерыв;
17:00-19:10 – 3 поток (16 команд) – многоборье - соревнования упражнения с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав.
28 апреля
12:00– финальные соревнования в отдельных видах;
12:00-12:30 – финал с 5 мячами;
12:30-13:00 – финал с 3 обручами + 2 парами булав;
13:15-13:30 – награждение победителей в многоборье и финалах.
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