В Мамадыше пройдет «Матч Звезд» среди воспитанников ДЮСШ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 15:02Татарстан

В Мамадыше пройдет «Матч Звезд» среди воспитанников ДЮСШ

Начало мероприятия в 13:00 ЛД «Олимп» ул. Мира, 15Б, поселок Совхоз Мамадышский. Вход свободный.

26 апреля в Мамадыше Ледовом Дворце «Олимп» пройдет «Матч Звёзд» среди воспитанников ДЮСШ и отделений хоккея РТ, где примут участие лучшие игроки Первенства Республики Татарстан 2002 – 2003 года рождения. Федерация хоккея РТ уже второй год проводит «Матч звезд» где, как и прежде встретятся две команды «Запад» и «Восток». Всех гостей и участников мероприятия ждет развлекательная программа, мастер шоу, конкурсы, ну и конечно же красивый, бескомпромиссный хоккей.

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