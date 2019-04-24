В Бугульме разыграют Суперкубок РТ по футболу - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 15:23Татарстан

В Бугульме разыграют Суперкубок РТ по футболу

27 апреля на стадионе «Энергетик» (г. Бугульма) состоится матч за Суперкубок РТ по футболу среди команд Высшей лиги.

Чемпион и обладатель Кубка РТ 2018 года «Бугульма-Рунако» принимает на своем поле нижнекамский «Шинник». Начало – в 14.00 часов.

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