Раиль Галиакберов завоевал две медали чемпионата России по настольному теннису среди лиц с ПОДА - Советский спорт
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24 апреля 2019 15:24Татарстан

Раиль Галиакберов завоевал две медали чемпионата России по настольному теннису среди лиц с ПОДА

С 17 по 21 апреля в городе Алексин (Тульская область) прошел чемпионат России по настольному теннису среди лиц с ПОДА.

По итогам соревнований татарстанец Раиль Галиакберов завоевал две медали: «серебро» в личном разряде и «бронзу» в командном.

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