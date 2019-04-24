Раиль Галиакберов завоевал две медали чемпионата России по настольному теннису среди лиц с ПОДА

По итогам соревнований татарстанец Раиль Галиакберов завоевал две медали: «серебро» в личном разряде и «бронзу» в командном.
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Кто сотворит сенсацию на финише – ЦСКА или «Спартак»? Колонка Юрия ЦыбаневаСпособен ли чемпионат в оставшихся шести турах чем-то радикально удивить? Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. В РПЛ много сильной молодежи. Из россиян мы составили сборную (из «Зенита» никого)Здесь не только «Краснодар». Еще ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и даже «Динамо». Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником. Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Повод для беспокойства – есть!Часто ли команда, лидировавшая в РПЛ за шесть туров до конца, в итоге теряла титул? Такие случаи были. Но параллели с нынешним положением «Зенита» проводятся с трудом. За Шевченко переживали больше, чем за россиян. 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Среди них – московский пенсионер Анатолий Маченков, который поделился с нашим корреспондентом своими мыслями о процессе.