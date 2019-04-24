«Академия хоккея Ак Барс» провела семинар для студентов Поволжской академии спорта - Советский спорт
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24 апреля 2019 15:25Татарстан

«Академия хоккея Ак Барс» провела семинар для студентов Поволжской академии спорта

Студентам Поволжской академии спорта презентовали программу подготовки хоккеистов в возрасте от 12 до 16 лет.

Знаниями с участниками семинара поделились руководитель Центра развития игроков «Академии хоккея Ак Барс» Игорь Захаркин, спортивный директор «Академии хоккея Ак Барс» Евгений Рычков и руководитель Научно-методического центра «Академии хоккея Ак Барс» Сергей Швед.

Также на льду «Зиланта» прошло практическое занятие, в ходе которого тренеры «Академии хоккея Ак Барс» работали со студентами.

Евгений Рычков, спортивный директор «Академии хоккея Ак Барс»:

− Это важно и для нас, и для Поволжской академии, потому что она воспитывает будущих тренеров. Это как раз те люди, для которых «Академия хоккея Ак Барс» проводит свою работу, потому что весь, по сути, программный материал, который мы разработали к сегодняшнему дню, в помощь для работы тренеров. Крайне важно уже сейчас знакомить молодых тренеров с нашей идеологией, с нашим подходом, передавать им этот материал для практической работы, чтобы они понимали, как дальше им более правильно выстраивать свою работу с детьми. В ходе семинара мы дали практическое задание: 3-5 студентов, которые лучше всех с ним справились, мы пригласим к нам на практику. В дальнейшем, если эти молодые специалисты нам подойдут, то мы их оставим у себя для работы в Академии или в наших ДЮСШ. Кадры нам, безусловно, нужны.

− Можно ли говорить, что уже какой-то план по методическим материалам выполнен за время существования Академии?
− Задачи по разработке программного материала, которые ставились ПАО «Татнефть», когда «Академия хоккея Ак Барс» создавалась, выполнены в срок. Мы считаем, что этот этап своей работы мы завершили.

Валерий Поканинов, заведующий кафедрой теории и методики хоккея и футбола Поволжской академии спорта:

− Если мы на выпуске подготовим специалистов для «Академии хоккея Ак Барс», это было бы круто. Этим семинаром мы сделали первые шаги по взаимодействию. Главное – воспитать в тренере педагогическое мастерство, он, прежде всего, должен быть педагогом. Сейчас идут переговоры о передаче нам методического материала для всех возрастов, которого до появления «Академии хоккея Ак Барс» практически не было.

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