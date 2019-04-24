В Казани подвели итоги чемпионата и первенства РТ по конному спорту

Помимо татарстанских спортсменов в соревнованиях также приняли участие 120 всадников из Республики Башкортостан, Республики Марий Эл и Оренбурга.
С результатами чемпионата и первенства можно ознакомиться по ссылке.
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