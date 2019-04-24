В Казани подвели итоги чемпионата и первенства РТ по конному спорту - Советский спорт
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24 апреля 2019 15:26Татарстан

В Казани подвели итоги чемпионата и первенства РТ по конному спорту

В Казани подвели итоги открытого чемпионата и первенства Республики Татарстан по конному спорту.

Помимо татарстанских спортсменов в соревнованиях также приняли участие 120 всадников из Республики Башкортостан, Республики Марий Эл и Оренбурга.

С результатами чемпионата и первенства можно ознакомиться по ссылке.

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