В Вологде прошел круглый стол о развитии студенческого спорта

С 22 по 26 апреля в Вологде проходит ежегодный молодежный научный форум «Молодые исследователи – регионам». Впервые на этом форуме был проведен круглый стол «Состояние и развитие студенческого спорта как социального явления в современной субкультуре».
Цель мероприятия – обобщение и систематизация идей и проблем, связанных с функционированием системы студенческого спорта на областном уровне, а также поиск практикоориентированных решений для эффективной организации научно-исследовательской работы студентов в сфере студенческого спорта.
В заседании круглого стола приняли участие и студенты нашего университета:
Студент первого курса магистратуры ФБиЗЧ, Федоров Антон с докладом: «Особенности методики специальной физической подготовки баскетболистов студенческой команды».
Студент второго курса магистратуры и студентка 3 курса ФБиЗЧ, Глухов Любим и Глухова Милена с докладом: «Состояние и направления развития студенческого спорта в опорном вузе Вологодчины».
Экспертами круглого стола выступили Андрей Коковкин – заместитель начальника Департамента физической культуры и спорта Вологодской области, Юрий Вальков – директор ВК «Северянка» и Роман Ленин – старший преподаватель кафедры теоретических основ физического воспитания и спортивных дисциплин ВоГУ.
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