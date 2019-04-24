Сыктывкар принимает первенство Республики Коми по баскетболу среди юношей и девушек

В Сыктывкаре проходит первенство Республики Коми по баскетболу среди юношей и девушек 2005 года рождения. На паркете СШОР «Юность» соревнуются четыре мужских и четыре женских команды.
Среди девушек участвуют Сыктывкар, Ухта, Усть-Куломский район, а также сборная Центра дополнительного образования детей №23. Среди юношей выступают Инта, Ухта, Усть-Куломский район и Сыктывкар.
Церемонию открытия турнира провел министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.
«Я хочу поздравить вас не только с началом этих соревнований, но и в принципе с тем, что вы выбрали для себя баскетбол. Это одна из самых интересных спортивных игр, в которую играют миллионы людей по всему миру. Мы часто следим за матчами и профессиональных команд, и юниоров-любителей на региональных соревнованиях. Желаю вам яркой, интересной, лучшей игры. Сражайтесь одной командой», - напутствовал спортсменов министр.
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