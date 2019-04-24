Гимнастки Коми покорили Сочи и отправляются завоевывать Казань

В соревнованиях на ковре Спортивно-оздоровительного клуба «Витамин» за награды боролись гимнастки из Сочи, Геленджика, Ростова-на-Дону, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Иркутска, Алма-Аты (Казахстан), Нарвы (Эстония) и других городов.

По итогам соревнований в групповых упражнениях по программе КМС наша команда заняла 2 место.

В индивидуальной программе Елизавета Торопова поднялась на третью ступень пьедестала среди гимнасток 2006г.р. (группа «В»), а в возрастной группе 2004 г.р. (группа «А») весь пьедестал достался представительницам Республики Коми. Первое место заняла Екатерина Яшина, серебряную награду завоевала Диана Трашина, «бронза» из Сочи увезла Татьяна Торопова. Помимо этого, Екатерина Яшина стала абсолютной победительницей турнира «VICTORY CUP».

«Хочется отметить, что это очень дружественный и гостеприимный турнир. Для детей соревнования стали показателем работы за весь учебный год. Не у всех выступления были удачными, кто-то не справился с волнением. В любом случае, это хороший опыт для спортсменов. Делаем выводы и двигаемся только вперёд!», - прокомментировала итоги выступления наставник Валерия Орехова.

Отметим, что сегодня вечером воспитанницы отделения художественной гимнастике республиканской «Спортшколы олимпийского резерва №1» отправятся в Казань, где стартует Чемпионат России по групповым упражнениям.