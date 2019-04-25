В Варне в сентябре откроется физкультурно-оздоровительный комплекс

Накануне строительную площадку будущего ФОКа, 24 апреля, осмотрел врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.
«Комплекс должен быть максимально доступен для жителей. Здесь нужен квалифицированный тренерский состав, ввод бассейна позволит обучать детей плаванию», – подчеркнул Алексей Текслер.
В сентябре 2018 года в Варне на средства инвестора началось строительство бассейна с двумя плавательными ваннами – детской и взрослой. На сегодняшний день работы выполнены на 60% – нулевой уровень, возведены стены. Сроки сдачи спортивного комплекса – третий квартал текущего года.
В планах муниципалитета - организовать в бассейне уроки физкультуры всех школьников Варненского района согласно учебным планам, спортивные секции по плаванию и сеансы массового плавания для жителей района.
Также Алексей Текслер посетил спортивный стадион школы №1, реконструированный к финалу летних областных сельских игр «Золотой колос».
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