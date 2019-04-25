Бои ММА и танцы на пилоне: в Челябинске пройдет спортивная выставка «ChelFIT»

С 26 по 28 апреля пройдет ставшая уже традиционной спортивная выставка «ChelFIT».
Программа выставки ориентирована как на профессионалов, так и на любителей спорта и здорового образа жизни любого уровня спортивной подготовки и возраста.
В программе - областной турнир по смешанным боевым единоборствам ММА (уральская лига REM-93); областной турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный Дню Победы; открытый чемпионат России среди клубов по гиревому спорту, а также показательные выступления от Ассоциаций и Федераций по различным видам спорта. Здесь же пройдут бесплатные мастер-классы по кроссфиту от тренеров и спортсменов «УралСтронг». Вход на мероприятия свободный.
Торжественная церемония открытия выставки состоится 26 апреля в 13:00. На нее приглашены как представители Правительства области, так южноуральские спортсмены, среди которых можно отметить игроков команды «Трактор».
Выставка «ChelFIT» соберет участников со всей России. На одной площадке - фитнес-клубы, бассейны, спортивные школы и секции, производители спортивной экипировки и инвентаря, тренажерное оборудование, спортивное питание, одежда и многое другое. Посетители смогут не только ознакомиться с новинками индустрии спорта, но и приобрести все необходимое для тренировочного процесса по сниженным ценам. Все посетители получат шанс выиграть призы от участников выставки: костюм для йоги, клубные карты в фитнес-клубы, наборы спортивного питания и многое другое.
ВХОД НА ВЫСТАВКУ БЕСПЛАТНЫЙ. Подробная информация о предстоящей выставке: http://chelfit.pvo74.ru/
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