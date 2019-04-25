Около двухсот спортсменов поборются за звание сильнейших скалолазов региона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 10:46Омская область

Около двухсот спортсменов поборются за звание сильнейших скалолазов региона

Мероприятие пройдет в рамках реализации проекта «Скалолазание для всех» при поддержке Фонда президентских грантов.

Открытые чемпионат и первенство Омской области по скалолазанию пройдут 27 и 28 апреля в спортивном комплексе «Энергия» (ул. Челюскинцев, 98/1). Торжественное открытие состоится 27 апреля в 13:00.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях уже прислали спортсмены из других регионов. Омичи ожидают соперников из Тюмени, Новосибирска, Рубцовска и Алтайского края. Награды будут разыграны в пяти возрастных группах, причем самым юным участникам только исполнилось 10 лет. Спортсмены преодолеют дистанции на скорость и на сложность.

22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
25/04 00:00Футбол
Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
23/04 23:30Хоккей
Шишки, мох, и пыль. Всё это – «Вегас»! Но что они творят?Сегодня в седьмом матче серии «Вегасу» нужно победить «Сан-Хосе» (начнут в пять утра по Москве). Тогда наш автор останется жив и бодр. За что же он так любит эту команду?
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
24/04 19:45Хоккей
Ковальчук – снова в сборной! Но как он будет делить с Малкиным 71-й номер? Только что (в 19.30 мск) Илья Ковальчук в Риге вывел сборную России на матч Евровызова против латвийцев. Большое возвращение!
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
24/04 16:45Футбол
Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь!Сегодня поздно вечером «Барселона» может досрочно оформить титул чемпиона Испании – если «Атлетико» дома проиграет «Валенсии». Рассказываем обо всех интригах, которые еще живы в пяти ведущих европейских чемпионатах.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
24/04 21:00Футбол
Перуанский король в деле! Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в РостовеЮрий Семин после ничьей с ЦСКА перестроил игру команды, сделал несколько изменений в составе и терпением переиграл команду Валерия Карпина.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
24/04 08:30Хоккей
Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты!Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом...
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
24/04 15:00Футбол
Вспомнит ли Карпин спартаковские времена? Интриги 25-го тураЦентральным в 25-м туре станет матч «Ростов» – «Локомотив». Представляем главные интриги российского мид-уика!
24/04 17:00Хоккей
Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛСумасшедший камбэк «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом матче серии против «Вегас Голден Найтс» заставил нас обратиться к самым могучим и немыслимым камбэкам в истории НХЛ.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
24/04 23:00Футбол
Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо»«Зенит», победив «Динамо» (2:0), сделал очередной солидный шаг к чемпионству.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
24/04 13:00Хоккей
Ждем в сборной Овечкина, Кузнецова, Орлова и Гусева. А Ковальчука надо брать!Мы разобрали огромный состав сборной России, которая готовится к чемпионату мира в Братиславе. Теперь понятно – кто поедет, а кто – нет.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
24/04 18:00Футбол
«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Новости
11:18 Футбол Александр Бубнов: «Крыльям Советов» нельзя проигрывать «Уралу»
11:09 Бокс Головкин прекратил сотрудничество с тренером Абелем Санчесом (фото)
11:09 Футбол Супруга Мамаева: Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания
11:05 ММА Александр Емельяненко не смог оспорить лишение водительских прав
10:59 Футбол Александр Бубнов: «Оренбург» должен брать свое в матче с явным аутсайдером
10:56 Хоккей Тодд Рирден: Потребуется время, чтобы понять, что «Вашингтон» сделал не так
10:53 ММА Анатолий Малыхин: Мои менеджеры работают над контрактом с UFC
10:42 Футбол Александр Бубнов: «Арсенал» на своем поле оставит «Спартак» без очков
10:39 Футбол Хосеп Гвардиола: Последние шесть месяцев у «Манчестер Сити» нет передышек
10:38 Хоккей Талалуев продлил контракт со «Спартаком»
10:30 Фигурное катание Россиянин впервые в истории фигурного катания исполнил прыжок в пять оборотов (видео)
10:27 Фигурное катание Софья Самодурова: Героиней сезона меня назвать все-таки нельзя
10:02 Футбол СМИ: «Реал» готов сделать Азара самым высокооплачиваемым игроком Европы
09:43 Футбол Маркус Рэшфорд: Игроки «МЮ» прекрасно знают, в чем проблема команды
09:22 Хоккей Александр Овечкин: «Вашингтон» не сумел реализовать свои моменты, и это наша ошибка
09:10 Хоккей Кузнецов стал автором последнего гола «Вашингтона» в сезоне
08:52 Хоккей Уильямс, Джиордано и Симмондс поспорят за «Марк Мессье Трофи»
08:32 Хоккей Твиттер Кубка Стэнли: Дорогой Овечкин, я не говорю прощай, я говорю до встречи
08:30 Футбол Сульшер настаивает на трансфере Кулибали, «МЮ» готов заплатить за него 130 млн евро
08:12 Футбол Томас Мюллер: «Вердер» продемонстрировал невероятную энергию и сумел сравнять счёт
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика