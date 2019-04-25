Около двухсот спортсменов поборются за звание сильнейших скалолазов региона

Открытые чемпионат и первенство Омской области по скалолазанию пройдут 27 и 28 апреля в спортивном комплексе «Энергия» (ул. Челюскинцев, 98/1). Торжественное открытие состоится 27 апреля в 13:00.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях уже прислали спортсмены из других регионов. Омичи ожидают соперников из Тюмени, Новосибирска, Рубцовска и Алтайского края. Награды будут разыграны в пяти возрастных группах, причем самым юным участникам только исполнилось 10 лет. Спортсмены преодолеют дистанции на скорость и на сложность.
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