«Верность традициям»: старейшая эстафета Бурятии пройдет в 73-й раз

5 мая по традиции уже в 73-й раз состоится легкоатлетическая эстафета на призы Издательского дома «Буряад унэн».

Первый ее старт состоялся в послевоенный 1946 год. С тех пор эстафета была и остается символом верности традиции.

Эстафета стала началом спортивной карьеры легендарных бурятских легкоатлетов. Участника Олимпийских игр 1980 года, победителя Игр доброй воли 1986 года Павла Яковлева, вице-чемпионки международных соревнований «Дружба-1984», экс-рекордсменки СССР, неоднократной чемпионки страны Надежды Миромановой, многократной чемпионки СССР, пятикратной чемпионки мира по кроссу Татьяны Поздняковой, чемпионки мира, СССР, России Натальи Соломинской, трехкратного чемпиона СССР, пятикратного чемпиона России, победителя Кубка СССР, России и Европы Геннадия Темникова и многих, кто прославил Бурятию победами.

Сегодня в легкоатлетическом состязании принимают участие все от школьников до ветеранов спорта.

За 72 года победителями становились коллективы школ города Улан-Удэ, вузов, сузов, производственных коллективов и бизнес-структур. Среди них чаще всех удостаивались наград школа №65 под руководством народного учителя физкультуры Надежды Васильевны Никифировой, команды БГУ, ВСГУТУ, Улан-Удэнского железнодорожного и Бурятского индустриального техникумов, команды Авиационного завода, приборостроительного объединения, ЛВРЗ.

Бессменным главным судьёй соревнований остаётся судья 1 категории, мастер спорта России Надежда Суворова.