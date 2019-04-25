В Заинске прошел муниципальный этап Спартакиады пенсионеров «Третий возраст» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 10:51Татарстан

В Заинске прошел муниципальный этап Спартакиады пенсионеров «Третий возраст»

Всего в соревнованиях приняли участие 34 человека.

24 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе прошел муниципальный этап Спартакиады пенсионеров «Третий возраст», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Участники соревновались в плавании, пулевой стрельбе, дартсе, настольном теннисе и легкой атлетике. Участников соревнований приветствовали главный специалист Управления по физической культуре, спорту и туризму Айдар Кашапов, председатель Совета ветеранов г. Заинска и Заинского района Николай Шипков, председатель местного отделения Союза пенсионеров Мария Боровинских.

Победителями и призерами стали:

Легкая атлетика

1 место - Юсупова Замира
2 место - Суркина Тамара
3 место - Мухина Надежда

Дартс

Среди женщин

1 место – Пискунова Валентина
2 место - Галимова Саиме
3 место - Куликова Ирина

Среди мужчин

1 место - Уразманов Марат
2 место - Игнатович Александр
3 место - Михайлов Николай

Плавание

1 место - Шарипова Назира
2 место - Куликова Ирина
3 место - Зыкова Галина

Стрельба

Среди женщин

1 место - Ахметвалиева Фарида
2 место - Суркина Тамара
3 место - Юсупова Замира

Среди мужчин

1 место - Уразманов Марат
2 место - Игнатович Александр
3 место - Михайлов Николай

Настольный теннис

1 место - Уразманов Марат
2 место - Игнатович Александр
3 место - Михайлов Николай.

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями. Соревнования проведены при участии Управления по физической культуре, спорту и туризму, Совета ветеранов г. Заинска и Заинского района, Управлении Пенсионного фонда России в Заинском районе и г. Заинске, местного отделения Союза пенсионеров России в Заинском районе и г. Заинске РТ, местного отделения ТРО ВПП «Единая Россия».

24 мая в г. Казань состоятся финальные соревнования Спартакиады пенсионеров «Третий возраст», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которых примет участие и сборная команда Заинского муниципального района.

24/04 18:00Футбол
«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
24/04 13:00Хоккей
Ждем в сборной Овечкина, Кузнецова, Орлова и Гусева. А Ковальчука надо брать!Мы разобрали огромный состав сборной России, которая готовится к чемпионату мира в Братиславе. Теперь понятно – кто поедет, а кто – нет.
24/04 21:30Футбол
«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
24/04 19:45Хоккей
Ковальчук – снова в сборной! Но как он будет делить с Малкиным 71-й номер? Только что (в 19.30 мск) Илья Ковальчук в Риге вывел сборную России на матч Евровызова против латвийцев. Большое возвращение!
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
24/04 10:30Хоккей
Болельщики выли и ревели. Матч-триллер в Сан-Хосе: как это былоСедьмые матчи редко проходят по сценарию «в одну калитку». Это почти всегда битва. А сегодня битва была эпической.
24/04 15:00Футбол
Вспомнит ли Карпин спартаковские времена? Интриги 25-го тураЦентральным в 25-м туре станет матч «Ростов» – «Локомотив». Представляем главные интриги российского мид-уика!
25/04 09:00Хоккей
Время вылета – 6.30 утра: «Вашингтон» бездарно продул решающий матч «Каролине»Чемпионы сложили полномочия, хотя уже на 7-й минуте вели 2:0.
25/04 00:00Футбол
Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
24/04 08:30Хоккей
Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты!Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом...
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
23/04 23:30Хоккей
Шишки, мох, и пыль. Всё это – «Вегас»! Но что они творят?Сегодня в седьмом матче серии «Вегасу» нужно победить «Сан-Хосе» (начнут в пять утра по Москве). Тогда наш автор останется жив и бодр. За что же он так любит эту команду?
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
24/04 18:30Хоккей
Сегодня! Овечкин и его «Вашингтон» играют решающий матч против «Каролины»!Сегодня ночью «Вашингтон» и «Каролина» проведут решающий матч первого раунда плей-офф. Начало в 2.30 по московскому времени. Не пропустите! При любом исходе это будет мегасобытие. А как так получилось, что «столичные» возятся с соперником столько времени?
24/04 22:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
24/04 16:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
Новости
11:18 Футбол Александр Бубнов: «Крыльям Советов» нельзя проигрывать «Уралу»
11:09 Бокс Головкин прекратил сотрудничество с тренером Абелем Санчесом (фото)
11:09 Футбол Супруга Мамаева: Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания
11:05 ММА Александр Емельяненко не смог оспорить лишение водительских прав
10:59 Футбол Александр Бубнов: «Оренбург» должен брать свое в матче с явным аутсайдером
10:56 Хоккей Тодд Рирден: Потребуется время, чтобы понять, что «Вашингтон» сделал не так
10:53 ММА Анатолий Малыхин: Мои менеджеры работают над контрактом с UFC
10:42 Футбол Александр Бубнов: «Арсенал» на своем поле оставит «Спартак» без очков
10:39 Футбол Хосеп Гвардиола: Последние шесть месяцев у «Манчестер Сити» нет передышек
10:38 Хоккей Талалуев продлил контракт со «Спартаком»
10:30 Фигурное катание Россиянин впервые в истории фигурного катания исполнил прыжок в пять оборотов (видео)
10:27 Фигурное катание Софья Самодурова: Героиней сезона меня назвать все-таки нельзя
10:02 Футбол СМИ: «Реал» готов сделать Азара самым высокооплачиваемым игроком Европы
09:43 Футбол Маркус Рэшфорд: Игроки «МЮ» прекрасно знают, в чем проблема команды
09:22 Хоккей Александр Овечкин: «Вашингтон» не сумел реализовать свои моменты, и это наша ошибка
09:10 Хоккей Кузнецов стал автором последнего гола «Вашингтона» в сезоне
08:52 Хоккей Уильямс, Джиордано и Симмондс поспорят за «Марк Мессье Трофи»
08:32 Хоккей Твиттер Кубка Стэнли: Дорогой Овечкин, я не говорю прощай, я говорю до встречи
08:30 Футбол Сульшер настаивает на трансфере Кулибали, «МЮ» готов заплатить за него 130 млн евро
08:12 Футбол Томас Мюллер: «Вердер» продемонстрировал невероятную энергию и сумел сравнять счёт
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика