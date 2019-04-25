В Заинске прошел муниципальный этап Спартакиады пенсионеров «Третий возраст»

24 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе прошел муниципальный этап Спартакиады пенсионеров «Третий возраст», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Участники соревновались в плавании, пулевой стрельбе, дартсе, настольном теннисе и легкой атлетике. Участников соревнований приветствовали главный специалист Управления по физической культуре, спорту и туризму Айдар Кашапов, председатель Совета ветеранов г. Заинска и Заинского района Николай Шипков, председатель местного отделения Союза пенсионеров Мария Боровинских.

Победителями и призерами стали:

Легкая атлетика

1 место - Юсупова Замира

2 место - Суркина Тамара

3 место - Мухина Надежда

Дартс

Среди женщин

1 место – Пискунова Валентина

2 место - Галимова Саиме

3 место - Куликова Ирина

Среди мужчин

1 место - Уразманов Марат

2 место - Игнатович Александр

3 место - Михайлов Николай

Плавание

1 место - Шарипова Назира

2 место - Куликова Ирина

3 место - Зыкова Галина

Стрельба

Среди женщин

1 место - Ахметвалиева Фарида

2 место - Суркина Тамара

3 место - Юсупова Замира

Среди мужчин

1 место - Уразманов Марат

2 место - Игнатович Александр

3 место - Михайлов Николай

Настольный теннис

1 место - Уразманов Марат

2 место - Игнатович Александр

3 место - Михайлов Николай.

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями. Соревнования проведены при участии Управления по физической культуре, спорту и туризму, Совета ветеранов г. Заинска и Заинского района, Управлении Пенсионного фонда России в Заинском районе и г. Заинске, местного отделения Союза пенсионеров России в Заинском районе и г. Заинске РТ, местного отделения ТРО ВПП «Единая Россия».

24 мая в г. Казань состоятся финальные соревнования Спартакиады пенсионеров «Третий возраст», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которых примет участие и сборная команда Заинского муниципального района.