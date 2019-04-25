В Заинске прошел муниципальный этап Спартакиады пенсионеров «Третий возраст»

24 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе прошел муниципальный этап Спартакиады пенсионеров «Третий возраст», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Участники соревновались в плавании, пулевой стрельбе, дартсе, настольном теннисе и легкой атлетике. Участников соревнований приветствовали главный специалист Управления по физической культуре, спорту и туризму Айдар Кашапов, председатель Совета ветеранов г. Заинска и Заинского района Николай Шипков, председатель местного отделения Союза пенсионеров Мария Боровинских.
Победителями и призерами стали:
Легкая атлетика
1 место - Юсупова Замира
2 место - Суркина Тамара
3 место - Мухина Надежда
Дартс
Среди женщин
1 место – Пискунова Валентина
2 место - Галимова Саиме
3 место - Куликова Ирина
Среди мужчин
1 место - Уразманов Марат
2 место - Игнатович Александр
3 место - Михайлов Николай
Плавание
1 место - Шарипова Назира
2 место - Куликова Ирина
3 место - Зыкова Галина
Стрельба
Среди женщин
1 место - Ахметвалиева Фарида
2 место - Суркина Тамара
3 место - Юсупова Замира
Среди мужчин
1 место - Уразманов Марат
2 место - Игнатович Александр
3 место - Михайлов Николай
Настольный теннис
1 место - Уразманов Марат
2 место - Игнатович Александр
3 место - Михайлов Николай.
Победители и призеры были награждены грамотами и медалями. Соревнования проведены при участии Управления по физической культуре, спорту и туризму, Совета ветеранов г. Заинска и Заинского района, Управлении Пенсионного фонда России в Заинском районе и г. Заинске, местного отделения Союза пенсионеров России в Заинском районе и г. Заинске РТ, местного отделения ТРО ВПП «Единая Россия».
24 мая в г. Казань состоятся финальные соревнования Спартакиады пенсионеров «Третий возраст», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которых примет участие и сборная команда Заинского муниципального района.