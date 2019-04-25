Ватерполисты «Синтеза» поборются за выход в финал чемпионата России с волгоградским «Спартаком»

28 апреля в Казани «Синтез» проведет стартовый матч полуфинальной серии чемпионата России (Суперлига) против волгоградского «Спартака». Согласно регламенту соревнований, серия за путевку в финал национального турнира продолжится до двух побед одной из команд. Таким образом, начав сражения в столице Татарстана, команды переедут в Волгоград, где 4 мая проведут второй поединок. При необходимости решающий матч будет сыгран 5 мая.
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