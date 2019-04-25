На всероссийский этап футбольного турнира «Будущее зависит от тебя» отправится команда из Уссурийска

Во Владивостоке наградили победителей и призеров регионального этапа ХV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». 15 команд, представляющих субъекты Дальнего Востока и Восточной Сибири, сражались за право поехать на финал турнира, который состоится в Сочи.

Как отметил директор департамента физической культуры и спорта края Жан Кузнецов, этот турнир в Приморье уже стал традиционным.

«Для нас задача государственной важности – предоставлять ребятам из детских домов возможность проявить себя на различных соревнованиях. Главная цель – это привлечение детей к занятиям спортом, здоровому и активному образу жизни», – подчеркнул он.

Три дня продолжались жаркие футбольные баталии. Юные футболисты двух возрастных групп претендовали на путевки на всероссийский финальный этап, который состоится 27-31 мая в Сочи.

В упорной борьбе определились сильнейшие. В возрастной группе до 14 лет первое место заняла команда «Забайкалье» из Читы, второй стала команда «Факел» из Спасска-Дальнего, третье место заняла иркутская «Звезда».

В старшей возрастной группе до 16 лет победителем стала команда «Содействие» Центра содействия семейному устройству города Уссурийска, серебряные медали выиграл коллектив «Звездный» из Бурятии, бронзовые достались футболистам «Зеленого острова» из Магадана.

Специальный приз лучшего игрока турнира вручили Евгению Девичинскому, лучшим бомбардиром стал Эдуард Керноз – оба футболиста из Уссурийска.

Для команды «Содействие» эта победа в региональном этапе стала уже пятой. В прошлом году уссурийские футболисты впервые выиграли сочинский финал и завоевали главную награду – поездку в Лондон в гости к легендарному футбольному клубу «Арсенал», где они побывали на тренировке со знаменитыми футболистами, посетили матч с их участием и провели товарищескую игру с воспитанниками академии «Арсенала».

Отметим, основная цель соревнований «Будущее зависит от тебя» – это социальная адаптация детей-сирот посредством футбола, одного из самых популярных видов спорта в России. За 14 лет истории турнира в нем приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов. С 2005 года за главные награды сразились более 39 000 девчонок и мальчишек.