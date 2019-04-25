Организаторы молодежного ЧМ по хоккею перенимают опыт проведения Зимней универсиады - Советский спорт
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25 апреля 2019 14:52Красноярский край

Организаторы молодежного ЧМ по хоккею перенимают опыт проведения Зимней универсиады

В Красноярске с рабочим визитом побывали представители оргкомитета молодежного чемпионата мира по хоккею, который в 2023 году состоится в Новосибирске.

Гости столицы Зимней универсиады-2019 посетили новые ледовые арены и изучили опыт проведения международного спортивного мероприятия.

В состав делегации из Новосибирска вошли руководитель Дирекции молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года Дмитрий Осипов и его заместитель Вероника Тайдакова. Они посетили ледовые объекты Студенческих игр: спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», ледовый дворец «Кристалл арена», стадион «Енисей» и крытый каток «Первомайский». В ходе экскурсии представители Дирекции Зимней универсиады-2019 обратили внимание коллег на особенности, которые необходимо учитывать при строительстве спортивного комплекса для проведения соревнований по хоккею. Так, на объекте обязательно должны быть прачечные и комнаты для сушки формы, зоны разминки необходимо оборудовать не только для спортсменов, но и для судей, а основная площадка камеры для телетрансляции должна быть размещена напротив скамеек для спортсменов. Также представители оргкомитетов обсудили общие организационные вопросы, среди которых привлечение волонтеров, создание информационно-коммуникационной инфраструктуры и организация доступа зрителей на объект во время соревнований.

Кроме того, в рамках встречи организаторы спортивных событий подписали соглашение, которое направлено на передачу накопленного командой Зимней универсиады-2019 опыта специалистам из соседнего региона и на взаимодействие в рамках подготовки и проведения предстоящего молодежного чемпионата в Новосибирске.

«Для нас очень важно, что после успешного проведения Зимней универсиады-2019 в Красноярске мы можем поделиться знаниями и опытом с оргкомитетом чемпионата мира по хоккею в Новосибирске, – рассказал руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов. – Нам удалось изменить город, здесь появилось много новых объектов, современная инфраструктура. Не менее важный аспект – это новые умения и компетенции специалистов, задействованных в подготовке и проведении соревнований. Благодаря Студенческим играм мы получили огромный опыт, который, я уверен, поможет коллегам из Новосибирска так же успешно провести хоккейный турнир в 2023 году».

В свою очередь, Дмитрий Осипов отметил, что для проведения международных соревнований организаторам потребуется много знаний в этой области и грамотные специалисты: «Волна спортивных событий, которая прокатилась по России – Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, Зимняя универсиада-2019 в Красноярске – теперь дойдет и до Новосибирска. Мы хотим достойно провести молодежный чемпионат мира по хоккею, поэтому и обращаемся к коллегам из Красноярска за поддержкой. Мы посмотрели, как должен быть оборудован стадион, на что следует обращать внимание на этапе строительства и при подготовке к использованию. Все объекты Зимней универсиады-2019 соответствуют международным стандартам, нам есть чему поучиться».

Напомним, Новосибирск примет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Решение о проведении турнира было принято Международной федерацией хоккея в мае 2018 года, ранее Россия принимала молодежный чемпионат мира по хоккею в 2013 году в Уфе. В Новосибирске для проведения соревнований построят современную ледовую арену вместимостью 10,5 тысяч зрителей.

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