В Казани проходит чемпионат РТ по настольному теннису - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 15:08Татарстан

В Казани проходит чемпионат РТ по настольному теннису

28 апреля в 10:00 состоятся финальные игры во всех разрядах личных соревнований.

В Казани в Центре бокса и настольного тенниса стартовал чемпионат Республики Татарстан по настольному теннису.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие первый вице-президент Федерации настольного тенниса РТ Геннадий Аргаков и заместитель директора – начальник управления по подготовке сборных команд ЦСП РТ Артур Залялов.

Всего в соревнованиях принимают участие порядка 150 спортсменов из Альметьевска, Зеленодольска, Казани и других городов и районов Татарстана. Чемпионат проходит в командном разряде, а также в одиночном и парном разрядах.

24/04 17:30Футбол
«Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи МоскалеваСудейские скандалы в российском футболе в последнее время все чаще разрывают информационное пространство. И если раньше судью просто отправляли «на мыло», то теперь пошли гораздо дальше.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
25/04 00:00Футбол
Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
24/04 22:15Хоккей
И тут появился Знарок... Сборная России выиграла у Латвии в матче ЕврочелленджаПервая из двух встреч в Риге с латвийцами принесла волевую победу сборной России 4:2.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
24/04 17:00Хоккей
Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛСумасшедший камбэк «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом матче серии против «Вегас Голден Найтс» заставил нас обратиться к самым могучим и немыслимым камбэкам в истории НХЛ.
25/04 00:30Футбол
«МЮ» обыгран. «Сити» – чемпион АПЛ, а «Ливерпулю» остается только молиться?Дерби Манчестера – в одну калитку, 2:0. А еще у «Ман Сити» мощный рекорд!
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
25/04 13:30Футбол
Нас призывают не футбол любить, а ущемленныхПочему инициатива УЕФА – не для нашего общества.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/04 13:00Футбол
УЕФА хочет сделать революцию не в футболе – в сознанииЧерез футбол мы станем терпимее к меньшинствам, считают спортивные еврочиновники.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
25/04 12:00Хоккей
Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд?На стартующем 10 мая мировом первенстве сборная России предстанет звездной командой, от которой ждут только золота.
25/04 13:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
25/04 09:00Хоккей
Время вылета – 6.30 утра: «Вашингтон» бездарно продул решающий матч «Каролине»Чемпионы сложили полномочия, хотя уже на 7-й минуте вели 2:0.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
24/04 18:00Футбол
«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
24/04 21:30Футбол
«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.
Новости
15:54 Футбол Илья Геркус: Фарфан бьется с равным рвением и за клуб, и за сборную
15:49 Теннис Тим обыграл Муньяра и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
15:45 Футбол «Челси» - о непопадании Азара в сборную АПЛ: Он проводит свой лучший сезон
15:39 Фигурное катание Александра Трусова: Я занимаюсь в группе, где все вундеркинды
15:24 Волейбол Двукратная олимпийская чемпионка упала в обморок во время прямого эфира (видео)
15:17 Футбол Президент «Зенита»: Кокорин получит медаль чемпионата России по окончании сезона
15:11 Фигурное катание Тренер Белявского – про прыжок в пять оборотов: Это просто шаг вперед
15:07 Хоккей Кутейкин подписал новый контракт со «Спартаком»
14:58 Хоккей Московское «Динамо» продлило контракт с Крикуновым
14:57 Футбол Павел Мамаев: По ТВ говорили, что мы в федеральном розыске, а в полиции – что дело еще не открыто
14:55 Футбол «Енисей» - «Оренбург»: Стартовые составы
14:55 Футбол Павел Мамаев: Не планировал садиться в тюрьму. Когда отпустят, надеюсь продолжить карьеру
14:51 Олимпиада 50-летняя грузинка отобралась на рекордную, девятую Олимпиаду подряд
14:47 Футбол Павел Мамаев: Гайсин схватил меня за шкирку – я ударил. Надеюсь, на свободе встретимся и поговорим
14:47 Футбол Кристиан Нобоа: Могу назвать себя черным русским (видео)
14:42 Лыжный спорт Тягачев избран председателем попечительского совета ФЛГР
14:37 Хоккей Вячеслав Быков: Возможное звездное трио Овечкин-Ковальчук-Малкин сыграет свою роль на ЧМ-2019
14:37 Футбол Павел Мамаев: К применению оружия в «Кофемании» отношения не имею
14:33 Лыжный спорт Юлия Белорукова: Я сделала небольшой шаг вперед, но не сделала гигантский
14:28 Футбол Павел Мамаев: Я совершил нехороший поступок и хочу примириться с Соловчуком
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика