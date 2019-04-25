В Казани проходит чемпионат РТ по настольному теннису

В Казани в Центре бокса и настольного тенниса стартовал чемпионат Республики Татарстан по настольному теннису.
В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие первый вице-президент Федерации настольного тенниса РТ Геннадий Аргаков и заместитель директора – начальник управления по подготовке сборных команд ЦСП РТ Артур Залялов.
Всего в соревнованиях принимают участие порядка 150 спортсменов из Альметьевска, Зеленодольска, Казани и других городов и районов Татарстана. Чемпионат проходит в командном разряде, а также в одиночном и парном разрядах.
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