В Казани на открытой лекции расскажут про спортивных юристов

Спикером лекции выступит Заур Гибадуллин, спортивный менеджер, директор юридического агентства «ExLege».
Заур Гибадуллин расскажет о сферах применения спортивного права, о использовании и защите коммерческих прав организаторов спортивных мероприятий, раскроет вопросы применения законодательства о физической культуре.
Также будут рассмотрены примеры таких кейсов, как:
- ответственность в сфере спорта;
- переходы спортсменов из одной организации в другую;
- юридическая помощь для руководителей спортивных федераций, спортивных школ и спортивных объектов.
У участников мероприятия будет возможность получить индивидуальную консультацию по интересующему их вопросу.
Регистрация на лекцию открыта по ссылке и доступна в официальных социальных сетях кластера.
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