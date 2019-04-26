Николай Бережной встретился с призерами соревнований по адаптивному спорту - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 апреля 2019 00:19Республика Коми

Николай Бережной встретился с призерами соревнований по адаптивному спорту

Сегодня, 25 апреля, министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной встретился со спортсменами и тренерами, достигшими высоких результатов на прошедших соревнованиях. Награждение призеров и неформальное чаепитие состоялось в актовом зале министерства.
«Сегодня мы подводим итоги спортивного сезона, в рамках которого были соревнования и по зимним, и по летним видам спорта. Вся республика следила за новостями о ваших выдающихся достижениях. Сейчас я вижу перед собой единый коллектив спортсменов и тренеров, которые добились всего этого вместе, совместными усилиями. Все вы прославили Республику Коми и Россию. Уверен, что вскоре вас ждет много новых побед. А сегодня я с огромным удовольствием вручаю вам заслуженные награды», - приветствовал спортсменов министр.
За высокие спортивные результаты по боулингу и пауэрлифтингу на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады-2019 Павлу Адаскалице и Алёне Процик были вручены благодарственные письма Главы Республики Коми, памятные подарки и почетные грамоты министерства физической культуры и спорта Коми. Также почетными грамотами минспорта за подготовку победителя к этим соревнованиям и за вклад в развитие видов спорта по программе Специальной Олимпиады в Республике Коми награждены инструктор по физической культуре Кочпонского психоневрологического интерната Лев Осипенко и Председатель Коми регионального отделения Специальной Олимпиады России Галина Дитц.
За высокие спортивные результаты на чемпионате и первенстве России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата почетными грамотами министерства награждены Мария Иовлева, Иван Голубков и Вадим Парнев. Аналогично были награждены Ирина Губер и Иван Мартюшев за высокие результаты по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, дисциплина – лыжные гонки в сезоне 2018-2019 года. Также министр вручил Ирине диплом за победу в конкурсе в номинации «Лучший спортсмен месяца среди спортсменов с инвалидностью» за март 2019 года.
За подготовку спортсменов почетными грамотами были награждены тренеры Татьяна Линдт и Антон Глушков.
Члены сборной команды Коми Кристина Кулябина, Александра Гущина, Александра Артеева получили почетные грамоты за высокие спортивные результаты по лыжным гонкам на 7-й Всероссийской зимней спартакиаде по спорту глухих.
После этого Николай Бережной предложил всем приступить к чаепитию и в неформальной обстановке обсудить со спортсменами прошедший сезон и ближайшие планы.

25/04 13:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
25/04 18:45Хоккей
Радулов против Тарасенко! «Даллас» начинает поход на «Сент-Луис»В ночь на пятницу стартует второй раунд плей-офф НХЛ. «Даллас» Александра Радулова приедет в гости к «Сент-Луису» Владимира Тарасенко.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
25/04 23:30Футбол
Олег Кононов: Вы сейчас навешаете лапши на уши, что у «Спартака» все плохоНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Спартак» (3:0) главный тренер москвичей Олег Кононов пообещал сделать все, чтобы выиграть следующие матчи.
25/04 14:10Хоккей
Кубок Гагарина – в «Советском спорте»!Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции!
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
24/04 23:00Футбол
Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо»«Зенит», победив «Динамо» (2:0), сделал очередной солидный шаг к чемпионству.
25/04 13:00Футбол
УЕФА хочет сделать революцию не в футболе – в сознанииЧерез футбол мы станем терпимее к меньшинствам, считают спортивные еврочиновники.
25/04 22:15Футбол
Это бесковский «Спартак»? Разгром в Туле подтвердил, что менять надо все!«Арсенал» продолжил весеннюю серию без поражений, в одну калитку укатав на своем поле «Спартак». «Канониры» куда больше заслуживают места в еврокубках, чем красно-белые.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
26/04 00:00Футбол
Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазахОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги 25-го тура РПЛ.
25/04 15:00Хоккей
«Давай выгоним его до конца матча!» А виноват ли Коди Икин в мистическом провале «Вегаса»?Кто не слышал о сумасшедшем камбэке «Сан-Хосе» в решающем матче с «Вегасом». В третьем периоде «акулы» забросили 4 шайбы за 4 минуты, а в овертайме прибили «ураганов» окончательно. А началось все с человека по имени Коди Икин.
25/04 09:00Хоккей
Время вылета – 6.30 утра: «Вашингтон» бездарно продул решающий матч «Каролине»Чемпионы сложили полномочия, хотя уже на 7-й минуте вели 2:0.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
25/04 19:00Хоккей
Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
Новости
01:08 Футбол Владимир Быстров: Не понимаю, почему эффективность Семина кого-то удивляет
01:03 Футбол Сергей Кирьяков: «Зенит» может проиграть чемпионство только самому себе
00:53 Хоккей Каспарс Даугавиньш: В матче со сборной России не рисковали и не увлекались красивым хоккеем
00:46 Футбол Хердур Магнуссон: Мы знаем, что в матче с «Краснодаром» будет непросто
00:38 Футбол «Спартак» за 2 года крупно проиграл пять матчей, два из них – тульскому «Арсеналу»
00:31 Футбол Резиуан Мирзов: Если выйдем в еврокубки, это будет хороший результат для Тулы
00:24 Хоккей Боб Хартли – о матче со сборной России: Мне реально понравилось, как мы сражались сегодня
00:20 Футбол «Реал» на выезде не смог переиграть «Хетафе»
00:10 Футбол Александр Бубнов: Если «Спартак» и дальше продолжит так играть, то Кононова придется убирать
00:06 Футбол Аяз Гулиев: Перед болельщиками стыдно, это все, что я могу сказать
00:04 Теннис Азаренко обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
23:45 Футбол «Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» и вышла в финал Кубка Италии
23:36 Футбол Андрей Червиченко: Шансы «Спартака» попасть в еврокубки не больше 50 процентов
23:33 Футбол Игорь Черевченко: Команду не надо настраивать, это же не гитара
23:27 Фигурное катание Ковтун подал заявление в ФФККР о выводе его из состава сборной России
23:21 Футбол Денис Глушаков: Могу только извиниться от лица команды
23:18 Футбол Олег Кононов: Бывают игры, когда команда проигрывает с таким счетом
23:12 Футбол Игорь Черевченко: Не собираюсь искать минусы у игроков «Арсенала»
23:09 Хоккей Микс Индрашис: Обыграть сборную России на чемпионате мира будет сложнее
22:56 Хоккей Сборная Канады обыграла Латвию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2019
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика