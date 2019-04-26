Николай Бережной встретился с призерами соревнований по адаптивному спорту

«Сегодня мы подводим итоги спортивного сезона, в рамках которого были соревнования и по зимним, и по летним видам спорта. Вся республика следила за новостями о ваших выдающихся достижениях. Сейчас я вижу перед собой единый коллектив спортсменов и тренеров, которые добились всего этого вместе, совместными усилиями. Все вы прославили Республику Коми и Россию. Уверен, что вскоре вас ждет много новых побед. А сегодня я с огромным удовольствием вручаю вам заслуженные награды», - приветствовал спортсменов министр.
За высокие спортивные результаты по боулингу и пауэрлифтингу на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады-2019 Павлу Адаскалице и Алёне Процик были вручены благодарственные письма Главы Республики Коми, памятные подарки и почетные грамоты министерства физической культуры и спорта Коми. Также почетными грамотами минспорта за подготовку победителя к этим соревнованиям и за вклад в развитие видов спорта по программе Специальной Олимпиады в Республике Коми награждены инструктор по физической культуре Кочпонского психоневрологического интерната Лев Осипенко и Председатель Коми регионального отделения Специальной Олимпиады России Галина Дитц.
За высокие спортивные результаты на чемпионате и первенстве России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата почетными грамотами министерства награждены Мария Иовлева, Иван Голубков и Вадим Парнев. Аналогично были награждены Ирина Губер и Иван Мартюшев за высокие результаты по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, дисциплина – лыжные гонки в сезоне 2018-2019 года. Также министр вручил Ирине диплом за победу в конкурсе в номинации «Лучший спортсмен месяца среди спортсменов с инвалидностью» за март 2019 года.
За подготовку спортсменов почетными грамотами были награждены тренеры Татьяна Линдт и Антон Глушков.
Члены сборной команды Коми Кристина Кулябина, Александра Гущина, Александра Артеева получили почетные грамоты за высокие спортивные результаты по лыжным гонкам на 7-й Всероссийской зимней спартакиаде по спорту глухих.
После этого Николай Бережной предложил всем приступить к чаепитию и в неформальной обстановке обсудить со спортсменами прошедший сезон и ближайшие планы.
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