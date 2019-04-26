В рамках саммита «Россия – Исламский мир: Kazan Summit 2019» состоялась спортивная секция - Советский спорт
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26 апреля 2019 00:20Татарстан

В рамках саммита «Россия – Исламский мир: Kazan Summit 2019» состоялась спортивная секция

Спортивные функционеры Татарстана поделились своим опытом с представителями стран Организации исламского содружества.

Почетными гостями деловой спортивной секции «Спортивный тандем Россия – ОИС: опыт чемпиона, возможности рекордсмена» в рамках XI Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: Kazan Summit 2019» стали профессор Ахмед Ильсофи (University of Al Saud sport, Саудовская Аравия), главный тренер Федерации плавания Египта Мохаммад Шабан, заведующий кафедры биомеханики Университета Мансураь (Египет) профессор Мохамед Саид Риеда, руководитель спортивной организации Паплс спорт (Египет) Хазим Алрубий, член специальной паралимпийской комиссии Мохамад Талал Барнии (Сирия), профессор колледжа начального обучения Кувейта Юсеф Буабас и другие представители стран Организации исламского содружества.

Модератором программы деловой спортивной сессии Депутат Государственной Думы, Член Исполкома Олимпийского Комитета России, Вице Президент международного комитета «Игр Дети Азии» Марат Бариев.

«Сегодня мы начинаем работу по обсуждению основных аспектов сотрудничества между Российской Федерацией, в частности Республикой Татарстан и странами Организации исламского содружества. Завтра согласно деловой программе предполагается организация практических семинаров на спортивных объектах Республики Татарстан», - поприветствовал собравшихся Марат Мансурович.

Основными вопросами, рассмотренными в рамках деловой спортивной сессии, стали опыт подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу и других крупных спортивных мероприятий, современная система деятельности спортивных школ, опыт работы с волонтерами, успешные практики эксплуатации крупных спортивных сооружений, современные образовательные программы и услуги Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, опыт внедрения социального фитнеса.

С докладами и презентациями выступили заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных социальных проектов» Азат Кадыров, ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Юсуп Якубов, Генеральный директор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов, директор АНО «Школа гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой» Наиля Сайфутдинова и основатель социально-спортивного движения «Зеленый фитнес» Мурат Димитров.

Айрат Ахмеров в своем выступлении на тему «Спорт, как фактор социально-экономического развития Республики Татарстан» рассказал собравшимся о выстроенной в регионе системе работы и развитии спортивной отрасли и ее влиянии на развитие республики в целом:

«На примере прошедших крупных спортивных мероприятий, таких как Универсиада в Казани, Зимняя Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 года и ряда других мероприятий, мы видим, как через призму спорта решаются социально-экономические вопросы многих городов и регионов страны. Создаются условия для занятий физкультурой и спортом, развивается городская и сельская среда, осуществляется строительство транспортной и дорожной инфраструктуры, а самое главное происходит сохранение и поддержка человеческого капитала, как самого главного ресурса достижения экономического роста. Отмечу, что на сегодняшний день это наиболее актуальный тренд развития нашей страны.

Традиционно сильная сторона нашей республики – это спортивная инфраструктура, которая сформировалась за последние годы и работает во благо местных жителей. Все наши спортсооружения на сегодняшний день максимально загружены и эффективно эксплуатируются. Отдельного внимание заслуживают внебюджетные направления. Государственно-частное партнерство, как новый механизм, активно и динамично развивается. Его применение позволяет экономить странам от 15% до 20% государственных расходов. За последние несколько лет количество объектов, внедренных в республике таким путем, увеличилось в разы.

Сегодня спортивный Татарстан – это около десяти тысяч специалистов спортивной сферы, работающих на постоянной основе, из которых 2910 тренеров-преподавателей, 170 детско-юношеских спортивных школ по 77 видам спорта, в том числе 48 олимпийским, 109 федераций по видам спорта, Казанское училище олимпийского резерва, Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, Центр спортивной подготовки.

Активное строительство спортивной инфраструктуры, внимание к повышению спортивной активности населения республики, проведение целого перечня крупных спортивных мероприятий призвано стимулировать экономическую активность нашего региона. В Европе и Северной Америке спортивные состязания становятся все более важными для экономики. В спортивной экономике в 15 странах-членах Европейского Союза занято около 2 миллионов человек, то есть 1,3% от общей занятости в ЕС. И спортивная экономика растет», - заключил Айрат Раифович.

Азат Рифгатович, выступивший с презентацией «Опыт проведения международных спортивных соревнований: Успешные практики. Ошибки, которых не следует допускать» рассказал о создании и функционировании Дирекции социальных и спортивных проектов и проектах, которые она реализовали за последние несколько лет:

«Универсиада в Казани стала крупнейшей в истории Всемирных студенческих игр и побила рекорды предыдущих Игр, а при подготовке к ней были использованы передовые идеи прошедших крупных спортивных мероприятий международного уровня – Универсиад, Олимпийских игр.

Для этих целей реализован образовательный проект «Обозреватель», в ходе которого удалось получить и обменяться опытом и знаниями с другими оргкомитетами. Впервые при организации подобного масштабного мероприятия применен проектно-ориентированный подход, который позволил структурировать весь процесс подготовки к Универсиаде.

Внедрение автоматизированной системы управления проектами позволило в онлайн режиме осуществлять мониторинг реализации проектов, выполнение контрольных точек, а разработанные детализированные планы – спланировать человеческие, временные, материальные и организационные ресурсы.

В дальнейшем проектный подход стал основополагающим в организации мероприятий любого уровня. После успешного проведения Универсиады было принято решение сохранить Дирекцию, чтобы мы продолжили работу по организации спортивных соревнований российского и международного масштаба. На сегодняшний день Дирекция - лидер по количеству организованных спортивных соревнований самых различных уровней, а также других мероприятий, связанных со спортом и молодежной политикой», - отметил Азат Рифгатович.

Так, в период с 2011 по 2018 годы на базе новых спортивных объектов Дирекцией организовано и проведено более 120 мероприятий, многие из которых были признаны лучшими – XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, чемпионат мира по кёрлингу в дисциплине «микст» 2016 года, чемпионат мира по ушу 2017 года, чемпионаты Европы по бадминтону, дзюдо, самбо, этапы мировой серии FINA по прыжкам в воду, этапы чемпионата Европы по регби-7, первенство Европы по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 18 лет.

«Проведение такого рода мероприятий в Казани способствует формированию качественного кадрового резерва с опытом организации спортивных мероприятий и социальных программ (именно таким резервом располагает на сегодняшний день Дирекция); формированию новой образовательной базы для развития физической культуры и спорта, основанной на новейших достижениях в теории физического воспитания и спортивной тренировки; становлению и развитию института волонтерства в России. Инновационные технологии, система безопасности, задействованные в процессе подготовки и проведения Универсиады, стали ценным интеллектуальным наследием для организации мультиспортивных соревнований.

Опыт проведения мероприятий всероссийского и международного уровня стал поистине уникальным в новой российской истории и остается востребованным при подготовке аналогичных крупных спортивных событий в других регионах страны и странах ближнего зарубежья», - заключил Азат Рифгатович.

Юсуп Якубов в своем выступлении на тему «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма как центр инноваций в системе подготовки кадров спортивной отрасли» рассказал о деятельности и работе федерального спортивного ВУЗа в Татарстане:

«Сегодня в Академии учится 3000 человек (в 12 раз больше). 80% студентов обучаются по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. Около 600 обучающихся – спортсмены высокого класса. Более ста из них входит в составы сборных команд России. Ежегодно растет число студентов, приезжающих к нам учиться из-за рубежа. Сейчас это 85 представителей 14 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Применять инновационные подходы для подготовки кадров спортивной отрасли нам позволяет наличие у вуза современной спортивной базы. Это 8 спортивных объектов. 2 из них имеют статус федеральных спортивно-тренировочных центров. 5 являются уникальными и крупнейшими в стране. Мы разместили на объектах кафедры по видам спорта, ведем здесь учебный и тренировочный процесс, принимаем соревнования, в том числе международного уровня, проводим сборы спортивных клубов и сборных команд России.

Наш студент постоянно находится в центре реальных спортивных событий, а объекты служат базами практик для будущих специалистов. Студенты имеют возможность волонтерской деятельности, участия в организации турниров, а также тренерской практики и получения судейских категорий.

На наших объектах занимается более 7000 тысяч детей – это широкое поле для педагогической практики наших студентов, получающих профессию тренера. Возможность применить современные технологии спортивной подготовки, погрузиться в тренировочный процесс. На старших курсах студенты уже совмещают учебу и профессиональную деятельность в группах начальной подготовки.

Второй важный и инновационный аспект - создание в Поволжской академии современной электронной информационно-образовательной среды. Созданная в академии мощная IT-система позволяет внедрять новейшие технологии образования, науки и управления учебным процессом. Сегодня IT-система обеспечивает прозрачность и открытость образовательного процесса для всех его участников и создает в академии современную информационную среду с широким набором удобных и полезных сервисов.

Также мы имеем постоянную практику проведения видеоконференций и видеотрансляций учебных занятий с различными университетами мира. Каждый студент академии имеет электронный студенческий билет, который служит банковской картой международной платежной системы MasterCard, куда ему перечисляется стипендия, пропуском в учебный корпус и общежития академии, читательским билетом в библиотеке и транспортной картой одновременно. По этому электронному билету студент также может получить ряд скидок, предусмотренных международной программой ISIC (International Student Identity Card).

Еще один крайне важный для нас инновационный метод, применяемый в процессе подготовки будущих тренеров – расширение в учебном плане объема дисциплин медико-биологического профиля. Для успешной профессиональной деятельности будущему тренеру необходимы комплексные знания в области анатомии, физиологии, биохимии, функциональной диагностики. Через эти и другие учебные дисциплины профессионального цикла мы формируем у студента необходимые компетенции.

Благодаря тому, что Казань регулярно становится местом проведения крупнейших комплексных международных событий, студенты академии имеют возможность не только наблюдать за всесторонним процессом их подготовки, но быть причастными к этим событиям изнутри. Так было с Универсиадой-2013, чемпионатом мира по водным видам спорта-2015 и, конечно, чемпионатом мира по футболу. Наши студенты открыты, коммуникабельны, доброжелательны и толерантны. Опыт взаимодействия с иностранными болельщиками, спортсменами и другими специалистами помогает нашим студентам расширять кругозор, изучать языки, формировать для себя понимание культуры большого спорта и своего места в нем», - рассказал Юсуп Диганшеевич.

Также в рамках секции выступил Генеральный директор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов, который поделился с присутствующими опытом эксплуатации современным футбольном стадионом и привел примеры загрузки объекта и его помещений в неигровые дни. Директор АНО «Школа гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой» Наиля Сайфутдинова рассказала о современных подходах в работе спортивных школ, а Мурат Димитров на примере социально-спортивного движения «Зеленый фитнес» рассказал об опыте внедрения уличного фитнеса.

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