В Нижнекамске стартовал международный турнир памяти Винникова

Турнир будет проходить с 25 по 30 апреля на искусственном футбольном поле ДЮСШ «Нефтехимик». В нём примут участие лучшие команды городов России и ближнего зарубежья: ФК «Нефтехимик (Нижнекамск), ФК «Ротор» (Волгоград), ДЮСШ (Нижний Новгород), ФК «Рубин» (Казань), «Сборная Казани» (Казань), ФК «Космос» (Ставрополь), ФК «Сызрань-2003» (Сызрань), ФК «Чертаново» (Москва), ДЮСШ №5 (Чебоксары), СДЮСШОР-9 (Самара).
Участники соревнований будут играть в двух подгруппах по круговой системе, затем состоятся стыковые, полуфинальные и финальные матчи между призёрами и победителями в своих группах. Закрытие соревнований и награждение победителей турнира намечено на 12:00 30 апреля.
«Это турнир, к которому мы относимся с особым трепетом, его ждут не только участники соревнований, но и болельщики», - заметил на открытии глава аппарата администрации НМР Артур Сафин. «Сегодня наш стадион заполнен – это уже традиция, - подтвердил советник президента ФК «Нефтехимик» Наиль Гизатуллин. - Это первая весенняя ласточка в нашем городе, мы все в предвкушении большого футбольного сезона».
Напомним, в 2006 году руководством Нижнекамска было принято решение о проведении международного турнира по футболу, и все эти годы традиция поддерживается. Владимир Всеволодович Винников (1969-2005) за тридцать пять лет сумел прожить интересную, полноценную жизнь. Он начал свой трудовой путь с электромонтера, далее получил юридическое образование в Казанском государственном университете. В 1999 году стал руководителем аппарата администрации Нижнекамска, где в полную силу раскрылся его организаторский талант. Все это время под его руководством осуществлялась правовая и специальная работа.
Внедрение новых технологий в управление городом и районом Владимир Винников считал одним из приоритетных направлений в своей работе. Сам воспитанник дворового футбольного клуба и детско-юношеской спортивной школы, Владимир Всеволодович искренне любил спорт и всеми силами помогал развитию детского спорта, в том числе и футбола.
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