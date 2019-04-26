В Министерстве спорта РТ прошла встреча с делегацией КНР

Во встрече по вопросам проведения турнира по ММА «Китай против Татарстана «ТАТФАЙТ-9» со стороны Китайской Республики приняли участие Президент промоушена WLF Юи Лей, главный редактор промоушена WLF Ши Квинг и режиссер промоушена WLF Ма Юи Фей. Со стороны Республики Татарстан на встрече присутствовали Заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров, Президент Филиала Российского Союза Боевых Искусств по Республике Татарстан, Председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов, Президент Международной Профессиональной бойцовской лиги ТАТФАЙТ Рушан Мингазов, Руководитель Исполнительного Комитета РСБИ по РТ, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков и другие представители Международной Профессиональной бойцовской лиги ТАТФАЙТ.

Помимо обсуждения предстоящих соревнований, участники встречи рассматривали возможность проведения матчевой встречи между спортсменами Татарстана и Китая на постоянной основе, а гости Республики Татарстан пригласили местную делегацию и спортсменов в свою очередь также посетить КНР и совместно провести на их площадке аналогичный турнир.

Напомним, 27 апреля в «Корстон» Международная Профессиональная бойцовская лига «ТАТФАЙТ» и Китайский промоушен «WLF» соберут лучших представителей Татарстанского и Китайского ММА – матчевая встреча по ММА «Стенка на стенку» в шести весовых категориях соберет лучших бойцов Республики Татарстан и титулованных топовых профессиональных спортсменов из Китая.