Новосибирск – Красноярск: обмен опытом и знаниями - Советский спорт
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26 апреля 2019 10:13Новосибирская область

Новосибирск – Красноярск: обмен опытом и знаниями

Вчера, 25 апреля, в Красноярске было подписано Соглашение о сотрудничестве между Дирекцией молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в 2023 в городе Новосибирске и Дирекцией ХХIX всемирной зимней Универсиады, прошедшей в марте в Красноярске.

В состав делегации из Новосибирска вошли руководитель Дирекции молодёжного чемпионата мира Дмитрий Осипов и его заместитель Вероника Тайдакова. Представители новосибирской делегации посетили ледовые арены Универсиады и изучили опыт проведения международного спортивного мероприятия. Новосибирские гости побывали в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск», ледовом дворце «Кристалл арена», стадионе «Енисей» и крытом катке «Первомайский». В ходе экскурсии красноярцы обратили внимание коллег на особенности, которые необходимо учитывать при строительстве спортивного комплекса для проведения соревнований по хоккею.

– Для нас очень важно, что после успешного проведения Универсиады в Красноярске мы можем поделиться знаниями и опытом с оргкомитетом чемпионата мира по хоккею в Новосибирске, – рассказал руководитель Дирекции Универсиады Максим Уразов. – Нам удалось изменить город, здесь появилось много новых объектов, современная инфраструктура. Не менее важный аспект – это новые умения и компетенции специалистов, задействованных в подготовке и проведении соревнований. Благодаря студенческим играм мы получили огромный опыт, который, я уверен, поможет коллегам из Новосибирска так же успешно провести хоккейный турнир в 2023 году.

– Для проведения международных соревнований организаторам потребуется много знаний в этой области и грамотные специалисты, – отметил Дмитрий Осипов. – Волна спортивных событий, которая прокатилась по России – Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, Универсиада – теперь дойдёт и до Новосибирска. Мы хотим достойно провести молодёжный чемпионат мира по хоккею, поэтому и обращаемся к коллегам из Красноярска за поддержкой. Мы посмотрели, как должен быть оборудован стадион, на что следует обращать внимание на этапе строительства и при подготовке к использованию. Все объекты Зимней универсиады-2019 соответствуют международным стандартам, и нам есть чему поучиться.

Напомним, Новосибирск примет молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Решение о проведении турнира было принято Международной федерацией хоккея в мае 2018 года, ранее Россия принимала молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2013 году в Уфе. В Новосибирске для проведения соревнований построят современную ледовую арену вместимостью 10,5 тысяч зрителей.

Использованы материалы предоставленные Дирекцией ХХIX всемирной зимней Универсиады.

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