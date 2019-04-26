Сахалинские спортсмены стали третьими на IX зимней спартакиаде учащихся России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 апреля 2019 10:14Сахалинская область

Сахалинские спортсмены стали третьими на IX зимней спартакиаде учащихся России

Накануне сахалинцы получили награды из рук министра спорта России Павла Колобкова.

В Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года.

Кубки победителей и призёров Спартакиады спортсменам и представителям субъектов Российской Федерации вручили Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, знаменитые спортсмены и тренеры страны: Татьяна Тарасова (фигурное катание), Светлана Журова и Варвара Барышева(конькобежный спорт), Александр Легков (лыжные гонки), Александр Привалов и Ольга Зайцева (биатлон), Юрий Борзаковский (лёгкая атлетика), Вик Уайлд (сноуборд), Сергей Ломанов (хоккей с мячом), Ольга Андрианова (кёрлинг).

Островной регион представляла сборная команда. В нее вошли: тренер – Ливанский Александр Александрович, Царева Каролина (биатлон), Кудрявцев Александр (горные лыжи), Фуглева Виктория (горные лыжи), Надыршина София (сноуборд), Варгин Егор Сергеевич (горные лыжи). В Москве на торжественном вручении также присутствовал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

- 15 лет назад по поручению Президента Российской Федерации было возрождено спартакиадное движение, – отметил Павел Колобков. – В девятый раз была проведена Спартакиада учащихся, позволяющая определить те регионы, которые вносят важнейший вклад в подготовку спортивного резерва. Проведение Спартакиад является мощным стимулом для системной подготовки спортивного резерва. В этом году девять регионов Российской Федерации принимали финальные соревнования Спартакиады. Хочу их за это поблагодарить. Для многих спортсменов, которые присутствуют здесь, победа на Спартакиаде является важным стимулом для повышения спортивного мастерства, первым значимым этапом в спортивной карьере. Многие действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира прошли через спартакиадное движение. Я в своё время также участвовал в нескольких Спартакиадах. Помню, насколько значимым для меня являлось как участие в этих соревнованиях, так и завоевание медалей. Хочу поздравить всех победителей и призёров Спартакиады с заслуженными наградами».

Финальные соревнования IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года прошли со 2 февраля по 26 марта. Около 2000 спортсменов из 62 регионов России разыграли 92 комплекта наград в 15 видах спортивной программы.

- Я был горд за тех ребят, которые представляли наш регион. Отрадно и то, что сахалинские спортсмены уже не в первый раз показывают высокие результаты. Это говорит о том, что в регионе существует хорошая база, она развивается и совершенствуется. У нас в области проходят соревнования международного уровня, что позволяет расти нашим спортсменам и тренерам, - отметил Антон Зайцев.

Кроме того, были награждены победители конкурса «Лучший спортсмен и спортсменка Спартакиады» – те ребята, которые произвели на болельщиков самое большое впечатление. Ими стали игрок команды Красноярского края по хоккею с мячом Марат Шарипов и член сборной команды Республики Мордовия по шорт-треку Светлана Тюленева.

25/04 19:00Хоккей
Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
25/04 18:45Хоккей
Радулов против Тарасенко! «Даллас» начинает поход на «Сент-Луис»В ночь на пятницу стартует второй раунд плей-офф НХЛ. «Даллас» Александра Радулова приедет в гости к «Сент-Луису» Владимира Тарасенко.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
25/04 12:00Хоккей
Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд?На стартующем 10 мая мировом первенстве сборная России предстанет звездной командой, от которой ждут только золота.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
25/04 14:10Хоккей
Кубок Гагарина – в «Советском спорте»!Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции!
25/04 12:30Хоккей
Драки Овечкина и провал Кучерова. Хит-парад безумного первого раунда Кубка Стэнли«Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события первого раунда.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
25/04 23:15Футбол
«Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня жеПоражение «Спартака» в дерби от «Арсенала» – новое олицетворение понятия «безволие».
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
26/04 10:12Футбол
Валерий Рейнгольд: Смотрел на игру «Спартака» и материлсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 25-го тура с тульским «Арсеналом» (0:3) заявил, что москвичам нужно кардинально менять состав.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
26/04 00:00Футбол
Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазахОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги 25-го тура РПЛ.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
25/04 21:45Футбол
Александр Кокорин: Не хотел я бить Пака – схватил стул, чтобы подсесть!В четверг слово предоставили самим обвиняемым.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
25/04 22:00Футбол
Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
Новости
10:02 Олимпиада Станислав Поздняков: Для России важно постоянное присутствие в тройке медального зачета
10:02 Тарасенко вошел в тройку звезд дня НХЛ
09:49 Хоккей Овечкин подтвердил свое участие в чемпионате мира
09:30 Баскетбол Андрей Воронцевич: Серия с «Басконией» для нас из разряда «все или ничего»
09:27 Футбол Сергей Кирьяков: В «Зените» собраны опытные игроки. Они понимают, что расслабляться рано
09:16 Хоккей Брюс Кэссиди: Мы, наконец, получили голы от наших нападающих не главных звеньев
09:07 Футбол Фекир после неудачи с «Ливерпулем» может перейти в «Ювентус»
08:38 Хоккей Барбашев впервые за карьеру набрал очко в плей-офф НХЛ
08:22 Футбол СМИ: Рэшфорд может перейти в «Барселону» за 119 млн евро
08:08 Футбол Николай Комличенко: «Краснодар» не обязан был давать мне шанс, обиды нет
07:45 Хоккей «Сент-Луис» – «Даллас». Тарасенко признан первой звездой матча
07:32 Хоккей Дубль Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче с «Далласом»
07:30 Футбол Хорхе Сампаоли: Месси сильно страдает из-за неудач сборной Аргентины
07:14 Футбол Зинедин Зидан – о матче с «Хетафе»: Я недоволен результатом, «Реал» заслужил большего
07:03 Футбол Экс-защитник «Барселоны» может заменить Година в «Атлетико»
06:50 Хоккей НХЛ отстранила арбитров, которые по ошибке удалили Икина в решающем матче с «Сан-Хосе»
06:40 Футбол Юрген Клопп о символической сборной АПЛ: Моя команда – команда сезона
06:29 Футбол Защитник «Спартака»: После матча с «Арсеналом» в раздевалке была гробовая тишина
06:15 Хоккей «Коламбус» проиграл «Бостону», несмотря на 34 сэйва Бобровского
01:50 Хоккей Дэн Мильштейн: Зайцев присоединится к сборной России 5 мая
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика