Команда «ММК» стала призером Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов

Во Всероссийском финале Фестиваля ГТО в Сочи выступили 20 сильнейших команд трудовых коллективов, прошедших этапы отбора на зональных соревнованиях. Среди них – «Сбербанк», «Российские железные дороги», «Роснефть» и другие. Достойно в условиях жесткой конкуренции выступила сборная команда «Магнитогорского металлургического комбината». Южноуральцы сумели занять призовое третье место, уступив лишь госкорпорации «Росатом» и ПАО «Роснефть».
«В прошлом году Фестиваль получил положительные отзывы от руководства крупнейших компаний страны. Считаю, что проведение таких мероприятий способствует развитию фестивального движения ГТО», - отметил Министр спорта РФ Павел Колобков.
На втором Всероссийском фестивале ГТО в Сочи выступили 20 команд, в каждой – по 8 участников (мужчины и женщины в возрасте 30-39 и 40-49 лет, соответствующих VII и VIII возрастным ступеням ГТО. «Мы приехали побеждать, - отметил руководитель команды Дмитрий Шохов. – Подготовка к фестивалю проходила системно, в процессе тренировок уделяли внимание многим аспектам, ведь комплекс ГТО многогранен. Выступили достойно, но будем стремиться к тому, чтобы в следующем году занять первое место».
Министр спорта Челябинской области Леонид Одер высоко оценил выступление команды «ММК», отметив, что на предприятии уделяется большое внимание развитию физической культуры. «Поддержание здорового образа жизни – это признак активных, целеустремленных и гармонично развитых людей. Уверен, что приобщение трудовых коллективов к систематическим занятиям спортом укрепит здоровье работников и повысит эффективность деятельности организации».
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