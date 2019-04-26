Команда «ММК» стала призером Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 апреля 2019 10:15Челябинская область

Команда «ММК» стала призером Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов

В Сочи завершился второй Всероссийский фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, на котором успешно выступила команда «Магнитогорского металлургического комбината», ставшая бронзовым призером соревнований.

Во Всероссийском финале Фестиваля ГТО в Сочи выступили 20 сильнейших команд трудовых коллективов, прошедших этапы отбора на зональных соревнованиях. Среди них – «Сбербанк», «Российские железные дороги», «Роснефть» и другие. Достойно в условиях жесткой конкуренции выступила сборная команда «Магнитогорского металлургического комбината». Южноуральцы сумели занять призовое третье место, уступив лишь госкорпорации «Росатом» и ПАО «Роснефть».

«В прошлом году Фестиваль получил положительные отзывы от руководства крупнейших компаний страны. Считаю, что проведение таких мероприятий способствует развитию фестивального движения ГТО», - отметил Министр спорта РФ Павел Колобков.

На втором Всероссийском фестивале ГТО в Сочи выступили 20 команд, в каждой – по 8 участников (мужчины и женщины в возрасте 30-39 и 40-49 лет, соответствующих VII и VIII возрастным ступеням ГТО. «Мы приехали побеждать, - отметил руководитель команды Дмитрий Шохов. – Подготовка к фестивалю проходила системно, в процессе тренировок уделяли внимание многим аспектам, ведь комплекс ГТО многогранен. Выступили достойно, но будем стремиться к тому, чтобы в следующем году занять первое место».

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер высоко оценил выступление команды «ММК», отметив, что на предприятии уделяется большое внимание развитию физической культуры. «Поддержание здорового образа жизни – это признак активных, целеустремленных и гармонично развитых людей. Уверен, что приобщение трудовых коллективов к систематическим занятиям спортом укрепит здоровье работников и повысит эффективность деятельности организации».

26/04 09:00Футбол
Поставят ли в Туле памятник Леониду Федуну? Колонка Юрия ЦыбаневаРазгром в Туле стал моментом истины и превратил клуб «Спартак» в фабрику смеха.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
25/04 14:10Хоккей
Кубок Гагарина – в «Советском спорте»!Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции!
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
25/04 19:00Хоккей
Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
26/04 10:12Футбол
Валерий Рейнгольд: Смотрел на игру «Спартака» и материлсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 25-го тура с тульским «Арсеналом» (0:3) заявил, что москвичам нужно кардинально менять состав.
25/04 15:00Хоккей
«Давай выгоним его до конца матча!» А виноват ли Коди Икин в мистическом провале «Вегаса»?Кто не слышал о сумасшедшем камбэке «Сан-Хосе» в решающем матче с «Вегасом». В третьем периоде «акулы» забросили 4 шайбы за 4 минуты, а в овертайме прибили «ураганов» окончательно. А началось все с человека по имени Коди Икин.
25/04 12:00Хоккей
Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд?На стартующем 10 мая мировом первенстве сборная России предстанет звездной командой, от которой ждут только золота.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
25/04 13:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
26/04 10:00Хоккей
Сергей Андронов:  И тут Никитин  говорит: «Давайте сыграем за Сашку…»Гостем редакции «Советского спорта» стал капитан обладателя Кубка Гагарина – московского ЦСКА – Сергей Андронов.
25/04 21:45Футбол
Александр Кокорин: Не хотел я бить Пака – схватил стул, чтобы подсесть!В четверг слово предоставили самим обвиняемым.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
26/04 07:37Футбол
Матч «Краснодар» – ЦСКА увидят все! Что еще по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 26-го тураКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской премьер-лиги.
25/04 23:30Футбол
Олег Кононов: Вы сейчас навешаете лапши на уши, что у «Спартака» все плохоНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Спартак» (3:0) главный тренер москвичей Олег Кононов пообещал сделать все, чтобы выиграть следующие матчи.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
25/04 22:00Футбол
Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
25/04 19:30Хоккей
Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцамиНаша юниорская сборная разгромила в четвертьфинале белорусов 6:0 и поборется за медали.
26/04 00:00Футбол
Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазахОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги 25-го тура РПЛ.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
25/04 13:30Футбол
Нас призывают не футбол любить, а ущемленныхПочему инициатива УЕФА – не для нашего общества.
Новости
10:02 Олимпиада Станислав Поздняков: Для России важно постоянное присутствие в тройке медального зачета
10:02 Тарасенко вошел в тройку звезд дня НХЛ
09:49 Хоккей Овечкин подтвердил свое участие в чемпионате мира
09:30 Баскетбол Андрей Воронцевич: Серия с «Басконией» для нас из разряда «все или ничего»
09:27 Футбол Сергей Кирьяков: В «Зените» собраны опытные игроки. Они понимают, что расслабляться рано
09:16 Хоккей Брюс Кэссиди: Мы, наконец, получили голы от наших нападающих не главных звеньев
09:07 Футбол Фекир после неудачи с «Ливерпулем» может перейти в «Ювентус»
08:38 Хоккей Барбашев впервые за карьеру набрал очко в плей-офф НХЛ
08:22 Футбол СМИ: Рэшфорд может перейти в «Барселону» за 119 млн евро
08:08 Футбол Николай Комличенко: «Краснодар» не обязан был давать мне шанс, обиды нет
07:45 Хоккей «Сент-Луис» – «Даллас». Тарасенко признан первой звездой матча
07:32 Хоккей Дубль Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче с «Далласом»
07:30 Футбол Хорхе Сампаоли: Месси сильно страдает из-за неудач сборной Аргентины
07:14 Футбол Зинедин Зидан – о матче с «Хетафе»: Я недоволен результатом, «Реал» заслужил большего
07:03 Футбол Экс-защитник «Барселоны» может заменить Година в «Атлетико»
06:50 Хоккей НХЛ отстранила арбитров, которые по ошибке удалили Икина в решающем матче с «Сан-Хосе»
06:40 Футбол Юрген Клопп о символической сборной АПЛ: Моя команда – команда сезона
06:29 Футбол Защитник «Спартака»: После матча с «Арсеналом» в раздевалке была гробовая тишина
06:15 Хоккей «Коламбус» проиграл «Бостону», несмотря на 34 сэйва Бобровского
01:50 Хоккей Дэн Мильштейн: Зайцев присоединится к сборной России 5 мая
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика