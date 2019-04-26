В Челябинске пройдет музыкальный спортивный спектакль «Мегашоу» - Советский спорт
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26 апреля 2019 10:16Челябинская область

В Челябинске пройдет музыкальный спортивный спектакль «Мегашоу»

28 апреля в челябинском Дворце спорта «Юность» состоится яркий музыкальный спортивный спектакль для всей семьи по мотивам мировых героических бестселлеров «Мегашоу».

В программе мероприятия выступления артистов, симфонической живой музыки, световое шоу и необычный сюжет от московских сценаристов.

Действие «Мегашоу» происходит в далеком будущем. Вселенское Зло погрузило галактику во тьму. Суперспортсмены, некогда стоявшие на страже мира и процветания, были разбиты в неравной схватке, а уцелевшие укрылись в дальних уголках космоса. Но спустя много лет приходит время вновь бросить вызов тьме и освободить Вселенную.

На шоу главные роли исполнят профессиональные актеры театра и кино, зрители увидят воздушных акробатов, номера по художественной гимнастике, единоборствам, спортивным танцам, а сюжет и диалоги заставят задуматься о важных жизненных вопросах как детей, так и взрослых.

Начало мероприятия в 15:00 и 18:00. Цена билета без скидок: 700 рублей. Всю дополнительную информацию можно найти здесь https://megashow.info

Внимание: для журналистов вход на мероприятия бесплатный по журналистским удостоверениям.

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