В Челябинске пройдет музыкальный спортивный спектакль «Мегашоу»

В программе мероприятия выступления артистов, симфонической живой музыки, световое шоу и необычный сюжет от московских сценаристов.
Действие «Мегашоу» происходит в далеком будущем. Вселенское Зло погрузило галактику во тьму. Суперспортсмены, некогда стоявшие на страже мира и процветания, были разбиты в неравной схватке, а уцелевшие укрылись в дальних уголках космоса. Но спустя много лет приходит время вновь бросить вызов тьме и освободить Вселенную.
На шоу главные роли исполнят профессиональные актеры театра и кино, зрители увидят воздушных акробатов, номера по художественной гимнастике, единоборствам, спортивным танцам, а сюжет и диалоги заставят задуматься о важных жизненных вопросах как детей, так и взрослых.
Начало мероприятия в 15:00 и 18:00. Цена билета без скидок: 700 рублей. Всю дополнительную информацию можно найти здесь https://megashow.info
Внимание: для журналистов вход на мероприятия бесплатный по журналистским удостоверениям.
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