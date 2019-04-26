Красноярцев приглашают провести майские праздники по-спортивному

Для тех, кто предпочитает проводить активные выходные, специально на майские праздники в этих ледовых дворцах увеличено количество сеансов массовых катаний.
На коньки встанут даже герои Вселенной Marvel. Так, 5 мая на площадке ЛД «Кристалл арена» во время вечерних сеансов с 18:00 до 19:00 часов и с 19:30 до 20:30 часов пройдут тематические массовые катания с супергероями Вселенной Marvel. Здесь можно будет покататься и сфотографироваться с Человеком-пауком, Железным Человеком, Халком или с Капитаном «Америка». Знакомые с детства супергерои совместно с ведущими проведут розыгрыши и конкурсы для посетителей.
Добавим, что возле обоих спорткомплексов открыты парковки. Если нет собственных коньков, можно взять напрокат.
Для пенсионеров, лиц с инвалидностью и многодетных семей предусмотрена скидка 30% на вход и прокат коньков.
Расписание сеансов в ЛД «Кристалл арена» (ул. Партизана Железняка, 42):
01.05
Среда
11:45-12:45
13:15-14:15
18:00-19:00
19:30-20:30
02.05
Четверг
11:45-12:45
13:15-14:15
18:00-19:00
19:30-20:30
03.05
Пятница
11:45-12:45
13:15-14:15
18:00-19:00
19:30-20:30
04.05
Суббота
18:00-19:00
19:30-20:30
21:00-22:00
-
05.05
Воскресенье
11:45-12:45
18:00-19:00*
19:30-20:30*
-
*тематические массовые катания «Вселенная Marvel»
Стоимость:
Выход на лед – взрослый – 200 руб., детский (от 3 до 13 лет) – 150 руб.
Прокат/заточка коньков – 150 руб.
Расписание сеансов в МСК «Арена.Север» (ул. 9 Мая, 74):
01.05
Среда
12:30-13:30
14:00-15:00
16:00-17:00
17:30-18:30
19:30-20:30
02.05
Четверг
12:30-13:30
14:00-15:00
16:00-17:00
17:30-18:30
19:30-20:30
03.05
Пятница
20:00-21:00
21:30-22:30
-
-
-
04.05
Суббота
20:00-21:00
21:30-22:30
-
-
-
05.05
Воскресенье
20:00-21:00
-
-
-
-
Стоимость:
Выход на лед – взрослый – 200 руб., детский (ростом до 130 см) – 100 руб.
Прокат/заточка коньков – 150 руб.
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