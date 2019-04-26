Красноярцев приглашают провести майские праздники по-спортивному - Советский спорт
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26 апреля 2019 10:17Красноярский край

Красноярцев приглашают провести майские праздники по-спортивному

С 1 по 5 мая красноярцев приглашают покататься на коньках на профессиональном льду объектов Зимней универсиады-2019 – МСК «Арена.Север» (ул. 9 Мая, 74) и ЛД «Кристалл арена» (ул. Партизана Железняка, 42).

Для тех, кто предпочитает проводить активные выходные, специально на майские праздники в этих ледовых дворцах увеличено количество сеансов массовых катаний.

На коньки встанут даже герои Вселенной Marvel. Так, 5 мая на площадке ЛД «Кристалл арена» во время вечерних сеансов с 18:00 до 19:00 часов и с 19:30 до 20:30 часов пройдут тематические массовые катания с супергероями Вселенной Marvel. Здесь можно будет покататься и сфотографироваться с Человеком-пауком, Железным Человеком, Халком или с Капитаном «Америка». Знакомые с детства супергерои совместно с ведущими проведут розыгрыши и конкурсы для посетителей.

Добавим, что возле обоих спорткомплексов открыты парковки. Если нет собственных коньков, можно взять напрокат.

Для пенсионеров, лиц с инвалидностью и многодетных семей предусмотрена скидка 30% на вход и прокат коньков.

Расписание сеансов в ЛД «Кристалл арена» (ул. Партизана Железняка, 42):

01.05

Среда

11:45-12:45

13:15-14:15

18:00-19:00

19:30-20:30

02.05

Четверг

11:45-12:45

13:15-14:15

18:00-19:00

19:30-20:30

03.05

Пятница

11:45-12:45

13:15-14:15

18:00-19:00

19:30-20:30

04.05

Суббота

18:00-19:00

19:30-20:30

21:00-22:00

-

05.05

Воскресенье

11:45-12:45

18:00-19:00*

19:30-20:30*

-

*тематические массовые катания «Вселенная Marvel»

Стоимость:

Выход на лед – взрослый – 200 руб., детский (от 3 до 13 лет) – 150 руб.

Прокат/заточка коньков – 150 руб.

Расписание сеансов в МСК «Арена.Север» (ул. 9 Мая, 74):

01.05

Среда

12:30-13:30

14:00-15:00

16:00-17:00

17:30-18:30

19:30-20:30

02.05

Четверг

12:30-13:30

14:00-15:00

16:00-17:00

17:30-18:30

19:30-20:30

03.05

Пятница

20:00-21:00

21:30-22:30

-

-

-

04.05

Суббота

20:00-21:00

21:30-22:30

-

-

-

05.05

Воскресенье

20:00-21:00

-

-

-

-

Стоимость:

Выход на лед – взрослый – 200 руб., детский (ростом до 130 см) – 100 руб.

Прокат/заточка коньков – 150 руб.

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