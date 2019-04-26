Красноярцев приглашают провести майские праздники по-спортивному

Для тех, кто предпочитает проводить активные выходные, специально на майские праздники в этих ледовых дворцах увеличено количество сеансов массовых катаний.

На коньки встанут даже герои Вселенной Marvel. Так, 5 мая на площадке ЛД «Кристалл арена» во время вечерних сеансов с 18:00 до 19:00 часов и с 19:30 до 20:30 часов пройдут тематические массовые катания с супергероями Вселенной Marvel. Здесь можно будет покататься и сфотографироваться с Человеком-пауком, Железным Человеком, Халком или с Капитаном «Америка». Знакомые с детства супергерои совместно с ведущими проведут розыгрыши и конкурсы для посетителей.

Добавим, что возле обоих спорткомплексов открыты парковки. Если нет собственных коньков, можно взять напрокат.

Для пенсионеров, лиц с инвалидностью и многодетных семей предусмотрена скидка 30% на вход и прокат коньков.

Расписание сеансов в ЛД «Кристалл арена» (ул. Партизана Железняка, 42):

01.05 Среда 11:45-12:45 13:15-14:15 18:00-19:00 19:30-20:30 02.05 Четверг 11:45-12:45 13:15-14:15 18:00-19:00 19:30-20:30 03.05 Пятница 11:45-12:45 13:15-14:15 18:00-19:00 19:30-20:30 04.05 Суббота 18:00-19:00 19:30-20:30 21:00-22:00 - 05.05 Воскресенье 11:45-12:45 18:00-19:00* 19:30-20:30* -

*тематические массовые катания «Вселенная Marvel»

Стоимость:

Выход на лед – взрослый – 200 руб., детский (от 3 до 13 лет) – 150 руб.

Прокат/заточка коньков – 150 руб.

Расписание сеансов в МСК «Арена.Север» (ул. 9 Мая, 74):

01.05 Среда 12:30-13:30 14:00-15:00 16:00-17:00 17:30-18:30 19:30-20:30 02.05 Четверг 12:30-13:30 14:00-15:00 16:00-17:00 17:30-18:30 19:30-20:30 03.05 Пятница 20:00-21:00 21:30-22:30 - - - 04.05 Суббота 20:00-21:00 21:30-22:30 - - - 05.05 Воскресенье 20:00-21:00 - - - -

Стоимость:

Выход на лед – взрослый – 200 руб., детский (ростом до 130 см) – 100 руб.

Прокат/заточка коньков – 150 руб.