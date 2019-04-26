Сахалинские моржи заняли призовые места на международных состязаниях

Островную сборную в Мурманске представили Иван Казаков, Валерий Кучинский, Светлана Власенко, Светлана Косицына. Сахалинцы выступали в 5 видах соревнований, а также в командной эстафете.
- Для многих спортсменов - это первый опыт участия в мировом и масштабном спортивном событии, проводимом на высоком международном уровне. У нас есть желание проводить на Сахалине - Кубок Арктики по ледяному плаванию. Мы благодарим за помощь в командировании сахалинцев на эти соревнования, где мы достойно пронесли флаг области, - отметил председатель ассоциации ледяного плавания России Александр Брылин.
По итогам состязаний Иван Казаков завоевал серебро и бронзу состязаний, Валерий Кучинский также стал серебряным призером. А Светлана Власенко и Светлана Косицына заняли 4 место.
В Командной гонке сахалинцы также заняли 4 место.
Сегодня Александр Брылин и Валерий Кучинский вручили министру спорта, туризма и молодёжной политики области Сергею Буренкову благодарственное письмо от мэра Мурманска Андрея Сысоева и комитета по физической культуре и спорту администрации города за командирование сахалинской команды на международные соревнования. Также гости передали благодарность главе островного региона Валерию Лимаренко.
На встрече гости обсудили с министром возможность проведения на территории Сахалинской области интернационального эстафетного заплыва «Навстречу солнцу и дружбе: от берёзки до сакуры» по пути архиепископа Николая (Японского). Планируется, что в соревнованиях примут участия около 30 спортсменов разных стран, которые пройдут вплавь от мыса Крильон до японского острова Хоккайдо.
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