Приморские и корейские баскетболисты сразились в международном турнире

Главным событием их пребывания в столице Дальнего Востока стал российско-корейский турнир между командами юношей до 18 лет, организованный краевой федерацией баскетбола при поддержке департамента физической культуры и спорта.

Честь России и Приморского края защищали воспитанники баскетбольного клуба «Спартак-Приморье», детско-юношеских спортивных школ «Русич» из Владивостока и «Юниор» из Находки. Республику Корея представляла сборная провинции Северная Кенсан.

На протяжении трех дней баскетболисты сражались на паркете спорткомплекса «Олимпиец». В финальном матче встретились «Спартак-Приморье» и корейская команда. В итоге победу одержали хозяева со счетом 86:68 и стали победителями турнира, серебряные медали завоевала сборная провинции Северная Кенсан, бронзовые достались команде «Русич».

Как подчеркнул директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов на встрече с представителями делегации Республики Корея, это спортивное мероприятие стало возможным благодаря заключенному в 2018 году соглашению между Администрацией Приморского края и провинцией Северная Кенсан.

«Отмечу важность таких международных обменов, способствующих развитию спортивных связей и укреплению добрососедских отношений между нашими регионами, а также совершенствованию спортивных навыков у детей и молодежи по различным видам спорта», – сообщил Жан Кузнецов.

Директор департамента выразил уверенность, что дальнейшее плодотворное сотрудничество будет продолжено и пригласил корейских спортсменов принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории Приморского края – юношеских спортивных играх стран Азиатско-Тихоокеанского региона, марафонском заплыве «Амурский залив», международном Владивостокском беговом марафоне и других.

Начальник отдела физкультуры в школах Ассоциации спорта провинции Северная Кенсан Кым Джи Су поблагодарил Администрацию Приморского края за приглашение и теплый прием, а также отметил высокий уровень организации соревнований.

«Будем рады продолжить наше взаимодействие в области спорта», – подчеркнул руководитель корейской делегации.

В заключение стороны договорились разработать программу регулярных обменов по видам спорта, а также приглашать спортсменов обеих стран для участия в различных турнирах.

Отметим, в Приморском крае на протяжении многих десятилетий проводятся международные соревнования с участием спортсменов из стран АТР, а приморские спортивные делегации ежегодно выезжают с ответными визитами.