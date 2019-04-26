Итоги всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов - Советский спорт
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26 апреля 2019 10:21Ямало-Ненецкий АО

Итоги всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов

25 апреля в Сочи закончились соревнования II Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, в котором приняли участие команды 20 крупнейших предприятий страны. Итоги турнира были подведены в четверг в Сочи.

В составе каждой команды было восемь участников (двое мужчин и две женщины в возрасте от 30 до 39 лет, а также двое мужчин и две женщины в возрасте от 40 до 49 лет). Одним из обязательных условий допуска к соревнованиям стал опыт работы на предприятии не менее шести месяцев.

В личном первенстве многоборья ГТО (VI ступень) Анастасия Буйских (сотрудник спортивного оздоровительного комплекса «Зенит» из г. Ноябрьска) завоевала II место в фестивале Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов.

Фестиваль проходил в рамках Всероссийской недели охраны труда. Организаторы мероприятия: Министерство спорта РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, правительство Краснодарского края, Федеральный оператор комплекса ГТО. По итогам II фестиваля Министерство труда и Министерство спорта договорились ежегодно проводить такой фестиваль на базе спортивного центра «Юг-Спорт» в Сочи.

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