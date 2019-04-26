В селе Высокая Гора стартовали Всероссийские соревнования по гиревому спорту памяти Николая Жеребцов

Почетными гостями церемонии открытия стали заместитель руководителя Исполнительного комитета Высокогорского района Республики Татарстан Ринат Сабирзянов, вице-президент Федерации гиревого спорта РТ Марс Алиев, главный тренер сборной России по гиревому спорту Сергей Кирилов, президент Федерации гиревого спорта Чувашской Республики Юрий Карпов и другие.

Первым с приветственным словом к спортсменам обратился Ринат Сабирзянов:

«Мы очень рады приветствовать на татарстанской земле участников соревнований. Желаем вам высоких достижений и пусть победит сильнейший», - сказал он.

В свою очередь Марс Алиев сообщил, что на турнире памяти Николая Жеребцова гиревики могут выполнить нормативы для получения званий Кандидат в мастера спорта и Мастер спорта России. Он также вручил награды ветеранам гиревого спорта Республики Татарстан, которые и по сей день выступают на соревнованиях своего уровня и завоевывают призовые места.

Отметим, что в 2019 году в Мемориале памяти Николая Жеребцова принимают участие около 80 сильнейших спортсменов из 8 команд: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Чувашская Республика, Тюменская область, Кировская область, Свердловская область и Санкт-Петербург.

Для справки

Николай Георгиевич Жеребцов – уроженец Республики Татарстан, выдающийся советский спортсмен по гиревому спорту и тяжелой атлетике. Николай Георгиевич является призером первой всесоюзной спартакиады, рекордсменом СССР и мира. Выступая в Казанском цирке, он в 1969 году получил звание Заслуженного артиста ТАССР.

Впервые соревнования по гиревому спорту на призы Николая Жеребцова прошли в 1982 году. Мемориал включен в календарный план мероприятий министерства спорта Российской Федерации.