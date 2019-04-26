Компании Татарстана приглашают принять участие в Корпоративном турнире по мини-футболу

Участников турнира ждут стадион с искусственным покрытием премиум-класса, профессиональная судейская бригада, фото и видеосъемка турнира, ди-джей и ведущий, выступление чирлидеров, наградная продукция и подарки и непередаваемые эмоции.
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