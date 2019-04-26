Две футбольные команды из Красноярского детского дома №1 пробились в финал всероссийских соревновани - Советский спорт
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26 апреля 2019 11:28Красноярский край

Две футбольные команды из Красноярского детского дома №1 пробились в финал всероссийских соревновани

В четверг, 25 апреля, в Барнауле в СК «Темп» завершился сибирский этап соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя», по итогам которого на финал турнира в Сочи отправляются две команды из Красноярского детского дома №1.

Чемпионы 2018 года из красноярской команды «Тотем» без проблем добрались до завершающей стадии сибирского этапа, где встретились с командой «Заря», представляющей Кемеровский детский дом №2. Оба финала – как в младшей, так и старшей возрастных группах – завершились победой красноярцев с разницей всего в один забитый мяч. Игра младших команд из Красноярска и Кемерово закончилась со счетом 2:1, а противостояние более старших спортсменов завершилось ничьей – 0:0.

Недостаток голов в основное время команды компенсировали рекордной серией пенальти 14:13, в которой удача была на стороне Красноярского детского дома №1. Таким образом, кемеровские и красноярские ребята установили новый рекорд соревнований «Будущее зависит от тебя» по продолжительности серии штрафных ударов.

Благодаря победе на сибирском этапе соревнований юные футболисты из Красноярска сделали еще один шаг к тому, чтобы защитить свой чемпионский титул. В этом году они смогут повторить рекорд команды Канского детского дома, которая дважды становилась чемпионом страны в 2015-2016 гг. Финальный этап соревнований по традиции состоится в Сочи и соберет сильнейшие детские футбольные команды со всей России.

«Я искренне благодарю команду Кемеровского детского дома №2 за напряженную игру и ту «мясорубку», которые они устроили нам в серии послематчевых пенальти. Именно благодаря таким сильным противникам мальчишки получают неоценимый опыт и психологическую устойчивость, без которых будет сложно победить в финале в Сочи. Мы сделаем все возможное, чтобы снова привезти золото чемпионата на сибирскую землю», – прокомментировал тренер команды «Тотем» Михаил Губич.

Обладателями бронзовых медалей сибирского этапа в младшей возрастной группе (2006-2007 г.р.) стали воспитанники Петропавловского детского дома Омской области, а в старшей возрастной группе – футболисты школы-интерната им. Г. К. Жукова г. Горно-Алтайска (Республика Алтай).

О турнире «Будущее зависит от тебя»

Соревнования «Будущее зависит от тебя» проводятся компанией «МегаФон» с 2005 года при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству.

За всю историю турнира в нём приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. В соревнованиях «Будущее зависит от тебя – 2019» примут участие более 1000 юных футболистов.

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